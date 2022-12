El Black Friday i el Cyber Monday són dos dels dies més esperats de l’any per molts consumidors. Descomptes i ofertes en empreses de tota mena que donen el tret de sortida de les compres nadalenques. Moltes botigues en línia també se sumen a aquesta iniciativa. Si has comprat en alguna, és important que coneguis els teus drets com a consumidor i sàpigues com actuar en cas que hagis patit algun contratemps (omplir un full de reclamacions, tornar el producte…), tot això per evitar que, en no haver-hi un lloc físic on poder acudir, et sentis més desprotegit.

Aquests són els teus drets com a consumidor de productes en línia

Tot i el que molts puguin pensar, els consumidors estan força protegits quan compren per Internet. És important conèixer els teus drets i saber què has de fer si alguna cosa va malament.

La Llei de Consumidors i Usuaris, que també afecta les compres en línia, té com a objectiu protegir, promoure i garantir l'efectivitat i el lliure exercici dels drets dels consumidors, així com emparar el respecte a la seva dignitat i als seus interessos econòmics.

Sabies, per exemple, que tens dret a una garantia de tres anys en tots els productes comprats en línia? Això significa que, si un article és defectuós, tindràs 14 dies (el termini computa des de la recepció del bé) per tornar-lo o rebre un reemplaçament, cosa que es coneix com a "dret de desistiment". Si els béns estan danyats o són defectuosos, també podràs sol·licitar una reparació o una substitució.

Com fer compres segures per Internet?

Aquí et deixem alguns consells per evitar ensurts. Abans de donar les dades personals en una web, per exemple, has d'estar segur de fer-ho en un lloc de confiança. En primer lloc, és important verificar que compta amb el certificat de seguretat SSL, és a dir, que comença amb “https” i té el símbol de color verd, cosa que indica que la informació va xifrada.

També t’has de fixar en l'Avís Legal i les Condicions de Compra, justificant que compleixen les normatives i exposen les seves dades perquè els consumidors puguin exercir els seus drets de devolució o reclamació.

En comprar en grans companyies com Amazon, El Corte Inglés, Assos, Zalando o Inditex donar les nostres dades personals és menys arriscat, encara que també poden sorgir un altre tipus de problemes. Per exemple, a qui no li ha passat comprar un producte i que arribi defectuós? O pitjor encara, que no arribi mai. En aquest sentit, us recomanem realitzar les vostres compres en empreses conegudes, independentment que siguin grans o petits negocis, i verificar que la direcció d'enviament és correcta.

Sempre que sigui possible, es recomana pagar amb targeta de crèdit ja que, si alguna cosa va malament, es pot presentar una reclamació a l’entitat bancària i recuperar els diners si s’ha estat objecte d'un frau o una estafa.

Com puc omplir un full de reclamacions per Internet?

Aquesta última setmana, les compres en línia han augmentat considerablement i les ofertes i descomptes són un dels motius pels quals molts han decidit comprar des de casa. A més, les grans empreses posen moltes facilitats en les polítiques de devolució perquè els clients puguin provar els seus productes i, en el cas que ho desitgin, els tornin sense inconvenients.

En cas que una comanda realitzada no arribi, t'hauràs de posar en contacte amb l'empresa venedora i presentar una reclamació. La majoria tenen un procés de tramitació de reclamacions en què, per començar, hauràs de proporcionar informació sobre la teva comanda i explicar la situació.

M'han estafat en la compra en línia i l'empresa no em respon. Què faig?

Habitualment, les empreses compten amb serveis d'atenció al públic i ofereixen una solució als consumidors sense problemes. Tot i això, sempre hi ha excepcions i els problemes poden aparèixer sense que sapiguem què fer en no existir una botiga física a la qual poder acudir.

En cas de no rebre ajut per part de l'empresa, pots presentar una reclamació a l'Oficina d'Atenció al Consumidor de la teva comunitat autònoma. Hauràs de reunir tota la documentació que tinguis relacionada amb la compra, incloent-hi la correspondència amb l'empresa, la confirmació de la comanda i qualsevol altra informació rellevant.

Per assegurar l'èxit de la reclamació, potser és una bona idea comptar amb l'assessorament d'un advocat que conegui la forma i els terminis segons la llei. Moltes vegades les reclamacions de consum no arriben a bon port per no seguir els procediments adequats.

És cert que, posant-ho en mans d'un advocat, les probabilitats de recuperar els diners augmenten. Quan una companyia rep una reclamació de consum signada per un advocat, és conscient que esgotarà totes les vies per guanyar el cas. També saben que, si la reclamació és a nom d'un particular, un alt percentatge acaba desistint pels llargs processos administratius.

Protegeix-te davant de qualsevol problema legal

El risc legal és la possibilitat de patir pèrdues per l'incompliment o la decisió de la legislació i la normativa vigent o per la impossibilitat d'exigir el compliment del contracte legalment. T'animem a respondre aquest test de risc legal i prevenir qualsevol situació de vulnerabilitat. Només trigaràs un parell de minuts!