Si hi ha un ambaixador de la nostra gastronomia és el pernil. Un aliment protagonista de la cuina espanyola i essencial en la dieta mediterrània per les seves múltiples qualitats organolèptiques: sabor, textura i aroma, i per ser el millor complement per a qualsevol ocasió.

Quan es parla de pernil no sols es fa del seu sabor, sinó també dels grans beneficis que suposa per a la nostra salut. És un aliment amb una gran aportació proteica i amb la quantitat necessària dels aminoàcids essencials que el cos necessita; és font de vitamines del grup B, beneficioses per al bon funcionament del sistema nerviós i una bona font de minerals. Si parlem d’ibèric, els greixos del pernil destaquen per la seva qualitat. Posseeixen un alt contingut d’àcid oleic, el mateix que el de l’oli d’oliva, conegut pels seus efectes beneficiosos a l’ajudar a mantenir els nivells normals de colesterol en sang. Una bona opció per disfrutar d’aquest producte és tota la gamma de salaons que ofereix El Pozo, tant en pernil curat, amb la marca Selección, com en els seus pernils i paletes més prèmium, sota la marca Legado Ibérico. Totes dues parteixen d’una alta selecció de la matèria primera i de les peces, en funció de les seves característiques i curació, i s’ofereixen en un ampli assortiment de formats, des de les peces amb os o desossades fins als formats més pràctics i còmodes com són els tallats, entre els quals destaquen el seu 'corte a lascas' i 'maletines' perfectes per regalar.