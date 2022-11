¿Qui va dir que menjar al tren no era una bona idea? Iryo, el primer operador privat espanyol d’alta velocitat participat pels socis d’Air Nostrum, Globalvia i Trenitalia, arriba per ser-ne l’excepció amb la seva marca pròpia de gastronomia local a bord: Haizea. Els clients que hagin triat durant el procés de la compra del bitllet la tarifa Infinita Bistró podran disfrutar d’un curós i excel·lent servei a la plaça (al seient) ple de detalls, amb una increïble selecció culinària en la qual el client podrà elegir entre més de tres menús i degustar una varietat de vins de D. O.

Si el viatger prefereix desplaçar-se a la zona bar, l’espai ofereix una gran varietat de tapes i plats locals elaborats amb productes de primera qualitat. I, per a aquells que prefereixin mantenir-se a les seves butaques i disfrutar del viatge, a les zones Singular Only YOU, Singular i Inicial podran sol·licitar l’exclusiu menú de mercat ofert per l’operador durant el procés de compra del bitllet des de la web, així com disposar de servei de bar mòbil. Una manera de viatjar en què disfrutar del trajecte és part de l’experiència.

I és que des del 25 de novembre, aquest nou operador realitza viatges entre Madrid, Saragossa i Barcelona i, a més d’una firma gastronòmica pròpia que marca la diferència, té el seu punt fort en la flexibilitat i en la personalització. A Iryo tot és possible.

Una xarxa que s’amplia

Està previst que el 16 de desembre, Iryo arribi a València i Conca, mentre que el 31 de març del 2023 se n’inaugurarà la connexió amb quatre ciutats d’Andalusia: Sevilla, Màlaga, Antequera i Còrdova. El 2 de juny, Alacant i Albacete seran les últimes ciutats a incorporar-se a la seva xarxa.

Una xarxa que, tot sigui dit, ha apostat per la sostenibilitat a tots els nivells. La seva flota és la més sostenible, silenciosa i ràpida d’Europa, un model que aconsegueix contenir les emissions de CO2 per passatger-quilòmetre en 28 grams, cosa que suposa un estalvi del voltant del 80% de diòxid de carboni per persona i trajecte. Trens elèctrics d’última generació fabricats amb un 95% de materials reciclables i propulsats per energia 100% renovable i que són interoperables en diferents mercats del continent. Una inversió que converteix Iryo en la marca més moderna i innovadora d’Europa.

A Iryo, a més a més, volen fer un pas més enllà i involucrar el client en aquest esperit sostenible. ¿Com? Oferint la possibilitat de compensar la petjada de carboni d’estada del seu viatge amb dues alternatives, de 24 i 48 hores. Així, tots els seus bitllets tindran l’opció d’afegir el denominat complement verd amb què l’operador crearà un bosc intel·ligent juntament amb l’empresa Retree amb l’objectiu de sensibilitzar en la lluita per la crisi climàtica.

Classes Iryo

Infinita: caracteritzada pels serveis més prèmium, aquesta se situa com la primera opció per al business travel.

Singular Only YOU: té espais de treball en grup o en individual i, igual com la Infinita, compta amb seients gran confort de pell i l’espai més gran entre seients del mercat.

Singular: també dissenyada per al viatger de negocis i que busca la millor relació qualitat-preu. Amb aquesta opció les organitzacions poden mantenir les seves despeses sota control sense sacrificar la flexibilitat dels seus empleats ni els beneficis afegits, com a viatger Singular Empreses, el programa d’Iryo creat per al sector empresarial.

Inicial: l’opció més econòmica sense renunciar al millor servei i confort, ja que totes les zones del tren d’Iryo compten amb recolzabraços individuals equipats amb endolls USB i estàndard, així com accés a wifi gratuït amb possibilitat de connexió 5G.