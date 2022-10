Salvament Marítim, Guàrdia Civil, Bombers de Barcelona i Creu Roja busquen una persona que ha caigut a l'aigua des del creuer MSC Bellissima al Port de Barcelona. Els fets han passat cap a dos quarts de set del matí d'aquest diumenge a l'entrada de la Bocana Sud per causes que es desconeixen. El Port de Barcelona ha informat de l'incident a Salvament Marítim, que ha activat un helicòpter i una embarcació ràpida. En les tasques de rescat i localització també hi treballen submarinistes del GEAS i una embarcació de la Guàrdia Civil, quatre barques de pràctics del port, efectius de la Creu Roja i Bombers de Barcelona. En el lloc on ha caigut la víctima només han trobat un salvavides amb un senyal lluminós.

El Port de Barcelona ha activat el seu Pla d'autoprotecció (PAU) en alerta per facilitar la recerca. Segons Protecció Civil, la incidència no afecta la resta d'operacions del port.