Tal com deia l’escriptor i poeta francès, Georges Duhame, “el mediterrani acaba on l’olivera deixa de créixer”. I és que ni la història, ni la cultura, ni la tradició de l’Europa mediterrània s’entén sense el seu producte estrella: l’oli d’oliva. Van ser els fenicis els que van portar les oliveres a la península Ibèrica i els romans els que van vestir els seus camps d’oliverars i van expandir la tradició d’extreure’n l’oli. Fins avui, que Espanya és un dels principals productors mundials del també conegut com a or líquid. En aquesta línia, la producció espanyola representa prop del 60% de la producció de la Unió Europea i el 45% de la mundial.