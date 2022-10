La farmacèutica japonesa Eisai ha anunciat aquest dimecres que la fase final de l’estudi que estava realitzant amb un fàrmac experimental, lecanemab, per tractar l’Alzheimer ha donat resultats positius a l’hora d’alentir l’empitjorament de la malaltia: lecanemab sembla reduir fins en un 27% l’empitjorament dels símptomes de l’Alzheimer. Eisai ha publicat aquest dimecres els resultats de l’assaig clínic, la tercera i última fase de la seva anàlisi sobre aquest nou tractament per a la malaltia neurodegenerativa que ha estat investigant juntament amb la farmacèutica nord-americana Biogen.

Tots els detalls del resultat final seran presentat al novembre, en un congrés a San Francisco (EUA). Si finalment es confirmen aquestes «esperançadores» dades, es tractaria del «primer medicament que modifica el curs natural de l’Alzheimer», valora el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.

L’assaig clínic va començar el març del 2019 i van participar 1.795 persones del Japó, els Estats Units i Europa amb deteriorament cognitiu (demència) lleu o Alzheimer en estadis primerencs amb anomalies de beta amiloide (un pèptid clau en el seu desenvolupament) confirmades.

Canvis en les funcions cognitives

Els pacients van ser dividits en dos grups: als integrants d’un se’ls va administrar el fàrmac una vegada cada dues setmanes durant 18 mesos, mentre que a l’altre se li va donar un placebo, a fi d’investigar els canvis en les seves funcions cognitives.

Després d’un any i mig, el grup tractat amb lecanemab presentava una reducció del 27% en l’empitjorament dels símptomes comparat amb el que va rebre el placebo, i ja a partir dels sis mesos «el tractament va mostrar canvis estadísticament significatius» en l’evolució cognitiva, segons els resultats de l’estudi.

Un altre assaig amb 111 pacients a la Xina està actualment en curs.

«Optimisme prudent»

«Sabem des de fa temps que s’està investigant aquest fàrmac. Avui la companyia japonesa ha tret aquesta nota de premsa, són pinzellades prometedores que hem de prendre amb prudència fins a tenir els detalls, en el congrés del novembre», insisteix Navarro. El director de la Fundació Pasqual Maragall valora les dades com a «molt esperançadors».

«Les companyies diuen que han demostrat un alentiment del deteriorament cognitiu. Si es confirma, seria la primera vegada que hi ha un medicament que modifica el curs natural de la malaltia. Però cal esperar al novembre. No podem jutjar la pel·li pel títol», diu.

A més, si finalment tira endavant el medicament, després hauria de ser encara aprovat per l’FDA nord-americana. «Nosaltres ens agafem la informació amb un optimisme prudent», assenyala Navarro. En aquests moments no hi ha medicaments que curin o frenin l’Alzheimer. Però se n’estan investigant al voltant de 130 i el lecanemab, en cas d’aprovar-se, seria el primer a sortir.

Navarro opta per la prudència perquè recorda l’ocorregut l’any passat amb un altre fàrmac, l’aducanumab, que va ser el primer medicament contra l’Alzheimer aprovat als EUA en 18 anys. «Hi va haver una gran polèmica: l’FDA el va aprovar contra el vot dels experts perquè la seva eficàcia era feble i tenia efectes secundaris notables», recorda Navarro. L’Agència Europea de Medicaments (EMA) va rebutjar la seva aprovació a Europa i multinacionals com Biogen van retirar la seva sol·licitud d’autorització.

Fre a la seva progressió

Lecanemab està dissenyat per prevenir la progressió de l’Alzheimer mitjançant la unió d’un anticòs al beta amiloide (que es presenta en acumulacions anormals al cervell dels pacients amb aquesta malaltia, la forma més comuna de demència) i la seva eliminació, per evitar la destrucció de cèl·lules nervioses.

Eisai presentarà les conclusions del seu estudi en el congrés d’assajos clínics sobre l’Alzheimer que tindrà lloc a San Francisco (EUA), a partir del 29 de novembre, i analitzarà les seves troballes amb les autoritats reguladores per sol·licitar abans del març del 2023 l’aprovació del fàrmac als EUA, el Japó i Europa.