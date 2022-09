La inseguretat europea davant de la crisi energètica derivada de l'enfrontament entre Rússia i Ucraïna ha convertit en una prioritat optar per alternatives que impulsin l'estalvi energètic assegurant el subministrament amb vista als propers mesos sense deixar de complir l'agenda climàtica. Hi ha diverses fórmules per aconseguir-ho:

Calderes de condensació: el camí cap a l'eficiència energètica

Les calderes de condensació s'han consolidat com una peça clau per millorar l'eficiència energètica de les llars i complir els objectius climàtics de la UE gràcies a la capacitat per reduir el consum energètic i les emissions de CO2.

Al contrari dels mecanismes tradicionals, les calderes de condensació aprofiten gran part de la calor que es perd en forma de vapor d'aigua en la combustió i generen un rendiment extra, reduint entre un 15-30% el consum de gas. A més, aquest tipus d'instal·lació redueix gairebé un 70% l'emissió d'òxid de nitrogen (NOx) i de diòxid de carboni (CO2), cosa que ajuda a disminuir la petjada de carboni i a complir l'objectiu de descarbonització.

Les comunitats autònomes estan fomentant la instal·lació de calderes de condensació mitjançant subvencions o campanyes informatives com el Pla Renove amb l'objectiu de complir els objectius de descarbonització i millorar l'eficiència energètica dels habitatges. Per exemple, el Pla Renove, impulsat per la Comunitat de Madrid, aposta per una renovació massiva de les calderes tradicionals amb l'objectiu de reduir entre un 15-20% el consum de gas natural. A més, la regió ha inclòs aquesta mesura en el pla d'estalvi energètic remès al Govern d'Espanya per extrapolar-lo a un gran pla nacional d'estalvi energètic. En la mateixa línia, el Govern de Castella i Lleó ha proposat un Pla Renove de calderes impulsat pels fons europeus Next Generation.

Aquests ajuts estan destinats al canvi d’una caldera de qualsevol tipus per una caldera de gas de condensació amb una eficiència energètica mínima d’A+. Un altre avantatge d'aquestes instal·lacions davant de les calderes tradicionals és que funcionen de forma ininterrompuda i van modulant la seva flama en funció de la demanda i la contaminació, per la qual cosa la contaminació sonora és menor.

Altres consells per estalviar

A títol particular, hi ha petits canvis que podem fer per reduir el consum a les nostres llars i aconseguir que fer-lo més eficient. Així, de cara al proper hivern, alguns canvis en la nostra rutina poden significar un estalvi significatiu del consum de gas natural.

Un bon aïllament és fonamental per mantenir la calor . Si hi ha espais de l'habitatge on a penes entres, adequant la temperatura de cada habitació podràs estalviar entre un 5-8%. No oblidis tancar les portes de les habitacions que menys facis servir i assegura't que no hi hagi cap finestra oberta.

. Si hi ha espais de l'habitatge on a penes entres, adequant la temperatura de cada habitació podràs estalviar entre un 5-8%. No oblidis tancar les portes de les habitacions que menys facis servir i assegura't que no hi hagi cap finestra oberta. Qualsevol element que cobreixi un radiador augmenta el consum d’energia . Si tens un moble o una cortina llarga que cobreixi un radiador, prescindeix-ne, ja que l'estàs obligant a treballar més per escalfar el mateix.

. Si tens un moble o una cortina llarga que cobreixi un radiador, prescindeix-ne, ja que l'estàs obligant a treballar més per escalfar el mateix. Les catifes o moquetes són més que un objecte decoratiu , ja que impedeixen que la calor es filtri per terra. Un bon aïllament us permetrà estalviar entre un 20 i un 40% del consum i mantenir una temperatura més agradable a l'interior de l'habitatge.

, ja que impedeixen que la calor es filtri per terra. Un bon aïllament us permetrà estalviar entre un 20 i un 40% del consum i mantenir una temperatura més agradable a l'interior de l'habitatge. Realitzem un consum més eficient i contribuïm a l'estalvi energètic si mantenim una temperatura estable a casa nostra. Els estudis assenyalen que 20ºC és la temperatura òptima per a tota la casa i escalfar la casa de més pot fer que la nostra factura s'incrementi entre un 5-10% per cada grau extra.

a l'estalvi energètic si mantenim una temperatura estable a casa nostra. Els estudis assenyalen que 20ºC és la temperatura òptima per a tota la casa i escalfar la casa de més pot fer que la nostra factura s'incrementi entre un 5-10% per cada grau extra. La domòtica és un altre gran aliat per mantenir una temperatura de casa que s'ajusti a les nostres necessitats. Gràcies als termòstats intel·ligents, que ara podem connectar directament als smartphones, és possible ajustar la temperatura des de fora adaptant-la als nostres horaris.

I en el transport?

Les emissions de CO2 derivades de l'automoció posicionen aquest sector com un dels més contaminants. Segons un informe de l'Agència Europea del Medi Ambient, el transport era responsable de prop d'una quarta part de les emissions de CO2 a la UE el 2019, de les quals el 71,7% troba l'origen en el transport per carretera. La Comissió Europea, en el marc de les mesures “Objectiu 55”, ha proposat revisar les normes en matèria d'emissions de CO2 de turismes i furgonetes fixant com a objectiu la reducció d'emissions a la UE en un 100% d'aquí al 2035, moment en el qual ja no serà possible comercialitzar a la UE turismes o furgonetes que tinguin un motor de combustió interna.

La solució no passa únicament i exclusivament pels cotxes elèctrics. Hi ha altres alternatives als combustibles tradicionals com els cotxes que utilitzen GLP (gas liquat de petroli), gas natural liquat (GNL) o gas natural comprimit (GNC). Tots ells permeten una conducció més eficient i compatible amb la cura del medi ambient.

L'ús del gas natural com a carburant té avantatges ambientals importants, ja que redueix en més d'un 85% les emissions d'òxids de nitrogen i en gairebé el 100% les partícules en suspensió. A més, són considerats ECO i no tenen restriccions climàtiques en la circulació, mesures ja vigents en ciutats com Madrid o Barcelona que en un futur afectaran altres nuclis urbans. En aquest escenari, els vehicles impulsats per gas natural comprimit ofereixen una alternativa viable i segura perquè estan categoritzats amb l'etiqueta verda + del codi establert pel Pla Nacional de Millora de la Qualitat de l'Aire (la categoria més favorable).

Els gasos renovables, l'alternativa als combustibles fòssils

La Unió Europea ha fixat com a objectiu assolir zero emissions de cara al 2050 i el Parlament Europeu i el Consell sobre la Directiva de Renovables ha assenyalat com a objectiu mínim de cara al 2030 que les energies renovables assoleixin un 32 % de la combinació energètica global. Davant d'aquesta situació, si electrificar és una via essencial per descarbonitzar i reduir la petjada de carboni, no és l'únic camí per reduir les emissions de CO2 i complir l'agenda climàtica de cara al 2030. Optar per energies alternatives als combustibles fòssils com els combustibles descarbonitzats i les energies renovables és un pas necessari i fonamental en la transició energètica.

Per descarbonitzar l'economia, a més de l'energia solar i eòlica, hi ha altres fonts d'energia renovables que jugaran un paper fonamental els propers anys.

El gas renovable és una energia inesgotable amb emissió nul·la de CO2 totalment intercanviable pel gas natural, per la qual cosa es pot distribuir a través dels més de 100.000 quilòmetres de xarxes de gas que hi ha a Espanya. A més, pot jugar un rol molt important en la descarbonització del sector del transport, ja que a més de produir-se de forma local i apropar-nos a un escenari d'independència energètica, ofereix una solució al problema de gestió dels residus urbans, ramaders, agrícoles i de la indústria agroalimentària. El desenvolupament dels gasos renovables impulsa l'activitat al món rural creant activitat econòmica i nous llocs de treball en zones rurals, i permet culminar el cicle de l'economia circular.