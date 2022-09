Si pensem en energies renovables, de manera gairebé instantània assenyalem l'energia eòlica i la solar. Totes dues s'han convertit en els darrers anys en importants fonts de generació elèctrica al nostre país, però no són les úniques. El gas natural, que juga avui un paper imprescindible per garantir el subministrament energètic d'indústria i llars, està pivotant cap a un origen renovable aprofitant els residus i les deixalles orgàniques.

El biogàs és un gas renovable compost principalment per metà i diòxid de carboni. Es genera a partir de la biodegradació de la matèria orgànica, com ara residus ramaders i agrícoles, i dona una sortida a les nostres deixalles a través d'un procés de digestió anaeròbia. Es tracta, per tant, de transformar residus ramaders, agroindustrials i llots de depuradores d'aigua, però també part dels residus domèstics. Les escombraries es converteixen així en la matèria primera d'una font d'energia. Aquest és el caràcter renovable. De la mateixa manera que els plàstics acumulats en un abocador es poden reciclar i esdevenir nous productes, aquí els purins de porcs es transformen en energia.

A partir d'aquest biogàs es pot obtenir el biometà mitjançant un procés de depuració anomenat ‘upgrading’, a través del qual s'eliminen diferents impureses i s'aconsegueix augmentar el percentatge de metà. Això fa que aquest gas renovable sigui idoni com a substitutiu de l'actual gas natural d'origen fòssil i el converteix en un vehicle essencial per permetre a Espanya avançar en el procés de descarbonització alhora que en reforça la independència energètica. En concret, els usos del biometà són els mateixos que els del gas natural, ja que es tracta de la mateixa molècula, per la qual cosa el seu ús se centra principalment en les activitats següents:

La producció de calor o generació de vapor en indústries i edificis

La propulsió de vehicles de Gas Natural Comprimit (GNC) i Gas Natural Liquat (GNL)

La generació d'electricitat en centrals tèrmiques de cicle combinat

L'ús d'aquests gasos renovables en infraestructures ja desenvolupades a Europa per als sistemes de calefacció d'edificis, la indústria de calor intensiva, la producció d'electricitat o com a combustible en el transport pesat rodat aconseguirà reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. La utilització de 270 bcm de gas renovable podria suposar un estalvi anual per al continent europeu de 140.000 milions d'euros el 2050, segons els càlculs de Gas for Climate.

Avantatges dels gasos renovables davant d'altres alternatives

• El gas renovable és una energia segura i neta, però també una font inesgotable gràcies a la reutilització dels nostres propis residus.

• Els gasos renovables com el biogàs i el biometà ajuden a lluitar contra el canvi climàtic actuant com a embornal de gasos d'efecte hivernacle, fet que implica un suport directe en el compliment dels objectius europeus en matèria energètica i climàtica.

• A diferència de l'energia solar i eòlica, que no es poden emmagatzemar, el gas natural renovable pot ser emmagatzemat en dipòsits i transportat per mitjà de gasoductes. Espanya compta amb 100.000 quilòmetres de xarxes de gas que permetrien al gas renovable arribar a pràcticament qualsevol zona de la península sigui quin sigui l'origen.

• Els gasos renovables redueixen la dependència energètica i col·laboren amb la descarbonització de sectors com el residencial i el terciari, el transport pesant, l'industrial o el sector gasista.

• El gas renovable permet una valorització econòmica dels residus i es converteix en una font d'ingressos addicional per a agricultors i ramaders en lloc d'un cost per gestionar.

• Aquesta nova activitat econòmica i social està inexorablement lligada a les zones no urbanes i als sectors industrials i primaris, per la qual cosa la demanda de nous llocs de treball impulsarà la creació d'empreses al voltant de la cadena de valor del biogàs a les zones rurals, cosa que afavorirà l'assentament de la població en aquestes zones menys poblades i reduirà els desequilibris que hi ha en la piràmide poblacional.

Espanya, potència europea en gasos renovables

Segons la Comissió Europea, Espanya es podria convertir en la tercera potència d'Europa en producció de gasos renovables darrere de França i Alemanya. A més, aquesta aposta contribuiria als processos d'economia circular donant una solució a la gestió de determinats residus. Espanya compta amb un altre gran avantatge, ja que els gasos renovables poden ser abocats directament a les xarxes de gas natural i no demanen una elevada inversió per construir des de zero noves instal·lacions per al seu emmagatzematge i distribució.

No obstant això, els escassos mecanismes de suport i els baixos objectius de producció en frenen el desenvolupament. Perquè el sector del biogàs i biometà a Espanya s'enlairi i es converteixi en una alternativa energètica sostenible real, calen objectius vinculants recolzats per un fort suport institucional.

Amb vista al 2030, la Unió Europa s'ha marcat com a meta impulsar la producció de biometà fins als 35.000 milions de m3 dins del pla REPowerEU, amb l'objectiu de reduir 155.000 milions de m3 d'ús de gasos fòssils, una xifra que equival al volum de gas natural importat per Rússia el 2021. Considerant el màxim potencial possible de producció de biogàs, a Espanya es podria arribar a substituir fins al 32% de la demanda nacional de gas natural de l'any passat amb una reducció de la petjada de carboni d'entre un 20-56%, cosa que cobriria una part important del consum domèstic, comercial i industrial actual.

Mirant al futur: com impulsar l'aposta pels gasos renovables

Amb l'objectiu de desenvolupar el sector de biogàs i biometà, el Govern ha publicat un Full de Ruta que contempla 45 mesures amb la missió de multiplicar per 3,8 la producció fins al 2030, superant els 10,4TWh. A més, l'1 d'agost passat, el govern va aprovar un Pla d'Estalvi i Gestió Energètica amb què es persegueix accelerar la injecció de gasos renovables a la xarxa de gasoductes i potenciar-ne l'emmagatzematge. Entre les mesures del Full de Ruta dels gasos renovables destaquen:

La creació d'un sistema de garanties d'origen (semblant al de l'electricitat renovable) perquè els consumidors puguin distingir el biogàs del gas fòssil convencional, posant-ne en valor l'origen renovable.

Establir objectius anuals de penetració en la venda o consum de biogàs, amb quotes de compliment obligat, identificant totes les línies de finançament i ajudes potencials que poden servir d'eix canalitzador de les noves inversions i l'impuls que pot proporcionar al sector el Pla Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Prioritzar els projectes de biogàs en zones de transició justa, introduir-lo en plecs de contractes públics, divulgar-ne els avantatges i crear grups de treball per facilitar-ne la implantació.

L'impuls dels gasos renovables, a més de tenir un paper essencial en la descarbonització, podria convertir Espanya en una potència energètica europea alhora que ofereix una solució a la gestió dels residus.