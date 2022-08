L’Ajuntament de Barcelona crearà 191 microparades de taxis per tota la ciutat per reduir els viatges en buit, millorar la fluïdesa viària de Barcelona i permetre als taxistes esperar els clients sense consumir combustible ni contaminar el medi ambient.

Segons ha informat en una roda de premsa el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, el consistori marcarà amb pintura a la calçada 51 noves microparades als deu districtes de la ciutat abans de l’octubre i 140 més fins a finals d’any.

Cada microparada tindrà de dos a quatre places d’estacionament. Les noves microparades complementaran les 273 parades de taxi que ja hi ha a la ciutat de Barcelona –372 parades en el conjunt de l’Àrea Metropolitana–.

Per a Collboni, aquesta és una mesura que ha d’«ajudar a aconseguir una ciutat amb una mobilitat més fluida i a reduir les emissions de CO2». El primer tinent d’alcalde ha insistit que és una decisió «molt ambiciosa» perquè el govern municipal hi vol incloure «totes les zones de la ciutat» i l’espai públic de Barcelona està «molt ocupat».

Donar accessibilitat a tots els barris

Ha destacat també que aquesta iniciativa garantirà el servei de taxi com un servei públic bàsic a la ciutat: «Amb aquesta decisió el que fem és repartir i donar accessibilitat a tots els barris de Barcelona», a més de l’«estalvi de combustible que suposarà per als taxistes», ha afirmat Collboni.

Aquesta inciativa permetrà als taxistes estacionar en aquestes microparades i esperar els clients sense necessitat de consumir combustible ni contaminar el medi ambient.

Picmi Taxi

Les microparades aniran de bracet del servei Picmi Taxi, una nova funcionalitat de l’aplicació AMB Mobilitat que permetrà als usuaris veure quina és la microparada més pròxima, si hi ha disponibilitat de taxi en aquell moment i fer una petició de servei. El servei consisteix en la digitalització de les peticions que habitualment es fan «a mà alçada», que són les peticions de servei més freqüents. «La idea és facilitar que l’usuari del taxi vagi directament a les parades a buscar el taxi per evitar omplir el carrer de cotxes buits», ha dit Collboni.

Aquest mecanisme no serà obligatori però «convindrà als taxistes per evitar fer voltes i als clients per assegurar-se el taxi», ha afegit. Els taxistes estacionats a les microparades seran els primers a rebre l’alarma de petició de servei del Picmi Taxi i, per tant, tindran prioritat a l’hora d’assignar-los clients. A través del Picmi Taxi no es podran, però, fer reserves. Aquest nou servei de l’AMB Mobilitat estarà disponible després de l’estiu.

En els àmbits on hi hagi trama Eixample, cada ciutadà disposarà d’una microparada a un màxim de 120 metres de distància. Segons l’Ajuntament de Barcelona, les diferents ubicacions on s’implementaran els microestacionaments s’han pactat amb les principals organitzacions del sector del taxi de la ciutat. Les vuit microparades que s’han pintat ja sñon a Llançà 25, Cardedeu 2, Cinca 9, Garigliano 23, Alfons el Magnànim 57, Rambla Guipúscoa 65 i 101 i Fluvià 198.

Pendents de la resta d’ubicacions

El consistori assegura que encara queden unes 140 microparades noves per assignar i que els tècnics n’estan estudiant les ubicacions.

D’altra banda, Collboni ha dit que les administracions han de ser «exemplars en l’estalvi d’energia» i ha anunciat que després de l’estiu presentarà un pla de mesures d’estalvi energètic per a la sostenibilitat i la sobirania energètica, «que en el context de la guerra a Ucraïna té una rellevància especial».