Unió de Pagesos, amb Unió d'Unions, ha reclamat aquest dilluns al Ministeri d'Agricultura més actuacions i recursos per prevenir la transmissió de la Pesta Porcina Africana (PPA) a través de la creixent població de porcs senglars. Així, ha instat el Ministeri a "posar recursos econòmics i humans per extremar el control de la fauna salvatge". A més, l'organització agrària ha remarcat la necessitat d'informar i sensibilitzar ramaders, cases integradores, caçadors i població en general de la importància de controlar la fauna salvatge davant l'expansió de la PPA a Europa. També ha reclamat més vigilància en el moviment d'animals i aliments des dels països positius de PPA per evitar que aquesta malaltia acabi entrant a l'estat espanyol.

D'altra banda, Unió de Pagesos ha reiterat la petició al Ministeri perquè, en el cas que aparegués un brot de PPA, el govern estatal aconsegueixi un acord de regionalització similar al qual ha arribat França amb la Xina, que preveu que, en cas detectar-se, la limitació de les exportacions afectaria la zona amb casos de PPA però no a tot l'Estat. L'organització agrària adverteix de la necessitat de controlar la població de senglars per minimitzar el risc de transmissió de malalties i alerta que, segons dades del Programa de seguiment de la Generalitat la densitat mitjana a Catalunya d'aquesta espècie s'ha duplicat en els darrers 20 anys, passant dels 3,45 senglars per quilòmetre quadrat de la campanya 2000-2001 als 6,85 senglars/km2 de la 2020-21. Des d'Unió de Pagesos assenyalen que "la densitat òptima d'aquesta espècie hauria d’estar sobre de 2/3 animals/km2". La PPA va entrar a l'est de la Unió Europea a finals del 2014 des de Rússia i s'ha difós fins a 15 països europeus, tot i que també està força estesa a la Xina. "En la majoria dels casos, la difusió de la malaltia s'ha degut als senglars però excepcionalment, la PPA ha fet salts importants degut a l'acció humana", segons expliquen des de l'organització agrària. "La sobrepoblació de porc senglar és un problema per ser transmissor de diverses malalties a la ramaderia i pels danys i les minves en els conreus", indiquen des d'UP. A més, "els senglars, en particular, i la fauna salvatge, en general, s'han convertit en un problema de seguretat a la via pública". En aquest sentit, remarquen que "el nombre d'accidents per irrupció d'un animal a la via quasi s'ha triplicat en els darrers sis anys a Catalunya". Segons dades dels Mossos d'Esquadra, el 2016 se'n van registrar 3.122, mentre que el 2010 van ser 1.119 accidents amb un animal implicat.