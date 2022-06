La policia reforça les fronteres amb França arran de la cimera de l'OTAN per evitar l'entrada d'antisistema

La Policia Nacional ha reforçat les fronteres amb França arran de la cimera de l'OTAN per evitar l'entrada de grups antisistema i lluitar contra la immigració il·legal. A les comarques gironines, es fan controls a la Jonquera (Alt Empordà) i també a Puigcerdà. Aquí, la policia hi ha desplegat efectius d'una de les unitats especialitzades del cos, la Brigada de Resposta Contra la Immigració Clandestina (BRIC), que s'activa amb motiu de trobades d'alt nivell com la que es farà a Madrid. A les antigues cabines del Pertús, els policies aturen els cotxes i els inspeccionen a consciència. D'ençà de dimecres passat, quan es va engegar el dispositiu, ja s'han fet disset detencions; la majoria, a persones a qui els constaven requeriments judicials.