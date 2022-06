Des de l'inici de la campanya de prevenció d'incendis el passat 15 de juny, els Agents Rurals han fet 703 actuacions com el tancament d'accessos per nivell 3 del Pla Alfa, la detecció de vehicles en zones no permeses i acampades il·legals. Han posat un total de 19 denúncies i moltes d'elles estan relacionades amb l'encesa de focs de camp en espais naturals. I és que des del cos rural s'ha detectat que des de la fi de la pandèmia i amb el boom de l'autocarvaning s'ha posat de moda encendre fogueres per fer barbacoes en espais naturals. Una acció completament prohibida que havia quedat pràcticament "extingida" des de fa uns anys, segons explica l'agent major de fauna, Albert Marsellés.

L'ACN ha visitat amb una patrulla d'Agents Rurals l'Ermita de Puig de Meià, situada a l'Espai d'Interès Natural Serra del Montsec, a Vilanova de Meià (Noguera), i allà s'han detectat més d'una vintena de focs de camp il·legals que s'haurien encès en les darreres setmanes per part de persones que hi passen la nit amb autocaravana o furgoneta camperitzada. Albert Marsellés explica que ja fa temps que han constatat que s'ha posat molt de "moda" aquesta pràctica il·legal que fa gent que abans de la pandèmia no anava al medi natural i ara si.

En aquest sentit, Marsellés ha alertat que llocs com el que s'han trobat amb més d'una vintena de restes de focs de camp, són un perill perquè tenen un potencial de crema d'entre 40.000 i 50.000 hectàrees i això suposa un greu risc d'incendi forestal. Els Agents Rurals asseguren que quan es fa un foc de camp, encara que s'envolti amb pedres per evitar la propagació de les flames, aquestes es poden escapar de seguida per un canvi de vent i amb les altes temperatures la situació "pot ser fatal".

D'altra banda, quan la gent abandona el lloc, moltes vegades es pensen que han deixat la foguera ben apagada i no és així. Marsellés avisa que pot quedar-se el "foc solsint" i llavors amb tant sols una mica de vent com la marinada, la foguera es reactivaria i marxaria sense control enmig d'una zona boscosa i seca.

En aquest mateix espai natural de la Serra del Montsec els Agents Rurals van detectar durant una inspecció un grup d'entre 30 i 40 persones joves, que anaven amb autocaravanes i furgonetes i havien fet diversos focs de camp. Era de nit i van aprofitar que no els veia massa gent per fer una trobada en plena natura i quan se'ls va requerir el motiu d'encendre les fogueres no els van saber donar cap resposta. Els Agents Rurals lamenten que actituds com aquesta suposen "jugar-se-la i posar en risc el Montsec".

Des del cos recorden que la normativa prohibeix fer foc al medi natural a partir del 15 de març. Les sancions per encendre fogueres poden suposar una multa administrativa però si el foc s'escampa i provoca un incendi forestal es pot obrir una via penal al responsable. Malgrat tot, la majoria de casos acaben amb una sanció econòmica.