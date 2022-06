Ser de poble forja un caràcter diferent, un sentiment que es cuida i comparteix entre iguals com un secret. Els qui han pogut créixer o viure durant temps suficient en un indret així saben bé que ser de poble implica un estil de vida propi, integrat per la sensació de créixer i jugar en el mateix lloc que pares, mares, avis i àvies i de poder arribar a valorar, conèixer i estimar tant l’entorn com ells quan ets adult.

No obstant això, aquest caràcter tan propi i distintiu de la Catalunya rural està sota amenaça: els pobles i els seus habitants són un tresor que anem perdent dia a dia per la manca d’oportunitats que ofereixen els entorns rurals. Es veuen perjudicats pel poder d’atracció econòmica que es genera entorn de les ciutats, tant a oportunitats laborals i d’oci, com d’infraestructures i mitjans de transport.

Prensa Ibérica vol contribuir a valorar, cuidar i impulsar els pobles i els seus entorns rurals. Per a això, enguany el grup de premsa posa en marxa els premis Poble de l’Any, dedicats al reconeixement de la feina que administracions, empreses, entitats civils i veïns i veïnes fan en els seus pobles des d’àmbits com l’agricultura, la pesca, el desenvolupament tecnològic i digital i la cultura. Els premis Poble de l’Any adquireixen especial rellevància en el context actual, en el marc de la problemàtica de la despoblació, el dèficit d’infraestructures en determinats llocs i les condicions per les quals passa la Catalunya Rural.

Presentació de candidatures

Els premis es concediran en quatre categories: Poble Agrícola de l’Any –també es tindran en compte les iniciatives ramaderes–; Poble Marítim de l’Any; Poble Tecnològic de l’Any –on es consideraran projectes tecnològics i de digitalització– i Poble Cultural de l’Any –contemplant cultura, art i artesania–. Amb la finalitat d’optar als premis, Prensa Ibérica obre a partir d’avui, 15 de juny, el període de presentació de candidatures, que han de dur a terme els ajuntaments i les principals organitzacions socials del territori. El període de presentació de candidatures acaba el 22 de juliol.

Tria de pobles

Una vegada recollides totes les candidatures, un jurat qualificat triarà entre tres i cinc pobles finalistes per categoria, sempre que hagin demostrat mèrits per a ser guanyadors del premi Poble de l’Any. El 28 de juliol es donaran a conèixer els candidats escollits pel jurat per a cada premi. Això sí, seran els lectors d’El Periódico, Diari de Girona, Regió 7 i Empordà els encarregats de prendre la decisió final i decidir quins pobles seran els guanyadors de cada categoria a través d’una votació oberta que es farà a través de la pàgina web www.millorpoble.cat.

Gala de lliurament

Els premis Poble de l’Any s’entregaran en un acte que reunirà representants de tots els pobles finalistes, autoritats i diferents representants d’empreses i associacions el 27 de setembre al Teatre Kursaal de Manresa. Els premis que es lliuraran són: Poble Català Agrícola de l’Any 2022; Poble Català Marítim de l’Any 2022; Poble Català Tecnològic de l’Any 2022; i Poble Català Cultural de l’Any 2022. Les candidatures poden presentar-se en aquest enllaç: www.millorpoble.cat.