El Tribunal Central del Contenciós Administratiu núm.7 ha autoritzat, mitjançant Acte de 26 de maig de 2022, el bloqueig d'accés a la pàgina flipax2.net després de la sol·licitud de CEDRO davant la Secció 2a de la Comissió de Propietat Intel·lectual del Ministeri de Cultura i Esport.

En aquesta pàgina els usuaris podien accedir de forma no autoritzada a més de 1.500 títols de llibres i gairebé 1.700 capçaleres de publicacions (diaris i revistes).

«A CEDRO continuem amb la nostra lluita contra la pirateria digital intentant frenar pràctiques il·legals com aquesta. Sempre és una bona notícia que s'autoritzi el bloqueig d'una de les pàgines pirates que perseguim diàriament amb el nostre equip», explica Jorge Corrales, director general de CEDRO.

El procés es va iniciar mitjançant sol·licitud de CEDRO davant el Ministeri de Cultura i Esport per al restabliment dels drets de Propietat Intel·lectual vulnerats per la pàgina, en la qual s'oferien enllaços a còpies pirates de llibres, diaris i revistes, sense la necessària autorització, per descarregar gran quantitat d'obres de text.

Després de comprovar que la pàgina denunciada infringia els drets de Propietat Intel·lectual, la Secció 2a va iniciar el procediment de Salvaguarda dels drets de Propietat Intel·lectual possiblement vulnerats, amb data 29 de març de 2022 i que va culminar amb la resolució judicial, que ordenava la interrupció del servei de la Societat de la Informació que duia a terme la pàgina denunciada i el bloqueig a aquesta web.

Jorge Corrales, director general de CEDRO, recorda: «Aquestes pràctiques il·legals afecten directament els autors i editors de llibres, diaris, revistes i partitures». «El nostre objectiu és que la xarxa sigui un lloc segur per a autors i editors. Treballem per a fer sostenible la cultura escrita», afegeix.

A conseqüència de la resolució, que encara no és ferma, els proveïdors d'accés a Internet espanyols hauran de bloquejar l'accés a qualsevol domini web que el responsable pogués utilitzar, o que redirigeixi a aquesta pàgina. Així com a totes aquelles webs proxy que serveixin com a intermediàries per a accedir a l'anterior. En cas d'incompliment, podran patir les sancions previstes a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació.

Sobre CEDRO

CEDRO té com a missió representar i defensar els legítims interessos d'autors i editors de llibres, diaris, revistes i partitures, facilitant i promovent l'ús legal de les seves obres. En l'actualitat té com a membres a 30.691 escriptors, traductors, periodistes i editorials del nostre país.