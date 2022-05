Els ritmes frenètics actuals i les dificultats per a conciliar la vida familiar amb la laboral, obliga moltes famílies a haver de contractar una persona perquè cuidi dels seus fills.

El dubte que assalta a molts pares arribat aquest moment és com poden assegurar-se que la persona triada és la correcta.

Et donem alguns consells que poden ajudar-te en aquest procés:

Sempre que et sigui possible, l'aconsellable és realitzar una petita selecció entre diversos/es candidats/es i fer-ho amb el temps suficient per a no haver de triar a la primera persona que aparegui en l'últim minut.

Preparar un petit qüestionari amb preguntes clau, com per exemple: com s'actuaria davant una pujada de febre sobtada o un accident domèstic, si s'ha fet algun curs previ de primers auxilis, si es té experiència prèvia i amb nens de quines edats, si es fuma, formació reglada i no reglada o si disposa d'automòbil (de requerir-lo), entre altres.

Fer una llista dels requisits que necessitem que compleixi aquesta persona. Aquests seran diferents òbviament, si necessitem un/a cuidador/a per a un bebè o si el necessitem per a nens de deu anys.

Si disposa de xarxes socials, una cosa molt comuna en els nostres dies, entrar en el seu perfil potser una idea encertada, ja que aquest sol donar-se molta informació de com és la persona, els seus valors, els seus amics i els seus entreteniments.

Comprova si té referències i si aquestes són fiables.

Planifica la seva visita en un horari en el qual estiguin els nens a casa perquè pugui interrelacionar-se amb ells. Si els teus fills són majors, demana'ls-hi també la seva opinió i quines sensacions els ha transmès. Guia't de la teva intuició, però també de les valoracions que et transmetin els nens, un cop la coneguin.

Cal tenir molt en compte, que la persona que triem, a més d'adaptar-se a la nostra família i les seves necessitats, és important que compleixi les següents qualitats:

Paciència.

Amabilitat.

Puntualitat.

Ordre i disciplina.

Diversió.

Aspectes tots ells rellevants si tenim en compte que haurà de passar molt de temps amb els nostres fills, i per la qual cosa no només haurà de tenir autoritat i fer-se valer, protegir-los i ajudar-los en les seves tasques i en tot el que requereixin, sinó que també ha de fer-los passar una bona estona i dedicar-los tot l'afecte possible durant la nostra absència.