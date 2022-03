El Pakistan planeja construir la ciutat riberenca més gran del món a prop de l’urbs oriental de Lahore, un ambiciós megaprojecte per recrear modernes metròpolis i centres urbans de Qatar, el Regne Unit o Malàisia a la riba del riu "més contaminat del món", malgrat les alertes dels ambientalistes.

Aquesta ciutat, que promet ser la primera gran urbs planificada del Pakistan aquest segle i la segona en la seva història, després de la capital Islamabad, està previst que es construeixi a la província de Panjab, a la vora del riu Ravi, el “més contaminat del món", segons un estudi dut a terme a la Universitat de York. El Ravi té el nivell de toxicitat més alt d’entre 258 rius de més de cent països, amb una concentració mitjana acumulada de 70,8 micrograms per litre, amb un punt de mostreig que va arribar a una concentració acumulada màxima de 189 micrograms per litre.

Les partícules trobades en les mostres d’aigua del Ravi tenen nivells potencialment tòxics de principis actius farmacèutics (PAF), de substàncies com ara paracetamol, nicotina, cafeïna, medicaments per a l’epilèpsia i la diabetis. El riu flueix a l’oest de la ciutat de Lahore, llar de més d’11 milions de persones, una de les ciutats més contaminades del món i a la qual s’atribueixen gran part dels problemes de contaminació de l’aigua, per les enormes descàrregues de residuals i químics agrícoles. El projecte a la riba d’aquest riu havia sigut rebutjat pel Tribunal Superior de Lahore el gener passat, que va considerar inconstitucional l’adquisició de terres agrícoles per a desenvolupaments urbans.

Entorn amb problemes

El Ravi és un riu transfronterer que flueix des de l’Himàlaia, al nord de l’Índia, i passa per l’est del Pakistan fins a fusionar-se amb el riu Chenab i després amb l’Indo, que desemboca al Mar Aràbic, al sud del país. Segons un estudi del Banc Asiàtic de Desenvolupament (ADB), al voltant de 50 milions de persones viuen a la conca d’aquest corrent d’aigua dins del Pakistan i va ser l’ecosistema d’almenys 31 espècies de peixos, entre altres.

La qualitat d’aigua d’aquest cabal va començar a deteriorar-se greument a la dècada dels anys 90, i el 2009 es va classificar com a "biològicament mort" pel Departament de Protecció Ambiental de Panjab. El 2015, més del 50% de totes les malalties reportades a la zona van ser transmeses per l’aigua, segons l’ADB. El membre fundador de la Societat de Conservació de Lahore, Ajaz Anwar, dirigeix part de la culpa a l’Índia, que es troba en un punt més amunt de la conca, perquè segons ell, “està desviant tota l’aigua bruta i els residus cap al riu”.