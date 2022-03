Les aigües subterrànies desenvolupen una funció vital en els sistemes hídrics i de sanejament, l’agricultura, la indústria, els ecosistemes i les estratègies d’adaptació al canvi climàtic, i això ha de quedar patent en la formulació de polítiques. Les aigües subterrànies són decisives per al bon funcionament dels ecosistemes, com els aiguamolls i els rius; i les zones més seques del planeta en depenen sobretot per al consum particular.

La UNESCO assegura que els aqüífers proporcionen més del 70% de l’aigua utilitzada a la Unió Europea i amb freqüència són l’“única font de proveïment d’aigua” en moltes regions àrides o semiàrides del planeta (100% a l’Aràbia Saudita i Malta, 95% a Tunísia i 75% al Marroc). En concret, un 65% dels recursos hídrics dels aqüífers es destinen al regadiu, un 25% a l’alimentació humana en aigua potable i un 10% a la indústria. Avui és el dia per reivindicar l’anàlisi, la protecció i la utilització de les aigües subterrànies de forma sostenible per sobreviure al canvi climàtic i satisfer les necessitats d’una població en constant creixement. Els 273 aqüífers subterranis localitzats fins al moment al món alberguen gairebé un 96% de l’aigua dolça del planeta i contenen un volum cent vegades més gran al de la superfície terrestre, raó per la qual cobreixen “gran part de la demanda mundial d’aigua dolça”, segons la UNESCO. La cura La sobreexplotació dels aqüífers és un problema que implica l’esgotament del recurs. Les aigües subterrànies procuren humitat a la superfície que, al seu torn, fa possible que creixi la vegetació. Si els recursos subterranis s’acaben, la terra es converteix en erma. A més, estan contaminades en molts llocs i la seva regeneració pot comportar processos molt llargs. És per això que la protecció d’aquest recurs tan vital és una prioritat aquest 2022. És prioritari protegir les aigües subterrànies de la contaminació i utilitzar-les de forma sostenible, tractant d’aconseguir un equilibri entre les necessitats de les persones i les del planeta. Sense fronteres Molts dels grans aqüífers de la Terra són internacionals i transcontinentals, raó per la qual la gran majoria dels països comparteixen aquests recursos d’aigua subterrània. A nivell mundial, dels vuit grans aqüífers sotmesos a condicions d’estrès, sis són transfronterers. Alguns no són renovables, com els de Núbia i del nord-oest del Sàhara. Durant els últims 20 anys s’ha avançat considerablement en l’avaluació de referència d’aquestes reserves. Això no obstant, són escassos els exemples en els quals s’ha oficialitzat una cooperació estructural entre països que comparteixen aquest tipus de fonts. Analitzant més de 200 acords relatius a rius i llacs transfronterers, en només uns quants s’han observat disposicions referents als aqüífers i a la col·laboració necessària per protegir-los. El problema de la invisibilitat, segons l’ONU Les aigües subterrànies són invisibles, però els seus efectes s’aprecien a tot arreu. Gairebé la totalitat de l’aigua dolça en forma líquida del món és subterrània, i representa la base del subministrament potable, els sistemes de sanejament, l’agricultura, la indústria i els ecosistemes.

El que es fa a la superfície repercuteix sota terra. Els únics productes amb què s’han de tractar els sòls han de ser innocus i biodegradables, i s’ha d’utilitzar l’aigua amb l’eficiència més gran possible.

Les aigües subterrànies travessen fronteres. És necessari treballar en comunitat per gestionar aquest tipus de recursos.

No és possible gestionar el que no es mesura. D’aquí la necessitat d’estudiar, analitzar i monitorar exhaustivament la situació de les aigües subterrànies.

Desenvoluparan un paper fonamental en l’adaptació al canvi climàtic. Se les ha d’estudiar i protegir, tractant de trobar un equilibri entre les necessitats de les persones i les del planeta, per mantenir fora de perill aquest bé vital.