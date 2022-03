Després de set anys sense tocar, Pignoise torna als escenaris a través de la gira del seu nou àlbum 'Diversión’22', que va arrencar divendres passat 28 de gener, a la sala París 15 de Màlaga.

-Creus que Los hombres de Paco us va convertir en una de les bandes sonores de la generació millenal?

-A molta gent li va arribar la nostra música durant la seva adolescència. El que més ens ha sorprès de la nostra tornada és la quantitat de gent jove que ve als concerts que ens van conèixer a través de la sèrie o de la ràdio. El fet d’haver estat a Los hombres de Paco va ser un abans i un després. La nostra música va calar i, a partir d’aquí, es van obrir noves portes. Si realment som una de les bandes d’una generació és un gran orgull.

-¿Com va ser el retrobament?

-El primer concert després del retrobament va ser a l’Arenal Sound el 2019. Em quedo curt si et dic que va superar totes les nostres expectatives: 50.000 persones cantant totes les cançons a ple pulmó. Ens vam quedar realment emocionats, va ser un moment d’eufòria de tal magnitud que, si ja teníem pensada la tornada, això va ser l’empenta definitiva. El grup ha estat als cors de la gent i la veritat que no hi podia haver millor retrobament, va ser increïble.

-¿De què parlen les 11 cançons que conformen l’àlbum Diversión?

-El fil conductor de l’àlbum és el pas del temps, la rapidesa de la vida a l’hora de passar, que efímer que és tot, mirar pel retrovisor amb una mica de nostàlgia. El títol ho reflecteix, disfrutar el moment vital en el qual estem, disfrutar el fet de poder pujar a un escenari de nou. Aquests són els temes dels quals parla el disc.

-¿Com està anant la gira? ¿Quines sensacions teniu?

-Molt bones. Feia molt temps que no fèiem una gira de sales de concert. Estàvem habituats a escenaris més grans, a actuar en festivals, i volíem tornar una mica a l’origen amb aquest disc. Particularment, m’encanten els concerts en sales perquè veig a la cara a tothom, perquè la sinergia que es genera no es pot comparar amb un escenari més gran per molt bo que sigui el concert. Hi ha una energia especial que estem disfrutant molt. Jo ho estic disfrutant, per a mi, anar els dijous i els divendres a tocar és el meu moment de relax, de vacances i de disfrutar.

-A nivell musical, ¿Què heu canviat respecte als primers àlbums?

-Al principi era tot molt més instintiu, no teníem gaire clar com arribar al destí. A vegades hi arribàvem i a vegades no, però d’una manera molt instintiva. Ara controlem perfectament on volem arribar i l’itinerari que hem de seguir. El grup està en un moment de maduresa, de controlar perfectament com volem sonar i quin missatge volem transmetre. Abans se’ns escapaven coses per desconeixement de la indústria, per les nostres limitacions com a músics, com a productors, com a compositors. La vida és evolució i crec que en això hi ha hagut un salt qualitatiu molt important disc rere disc. En aquest últim això és molt palpable, manté l’essència, perquè no tindria cap sentit haver fet un disc completament diferent del que estàvem fent, però òbviament ara tenim control absolut sobre com volem que sonin les cançons.