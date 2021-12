El sorteig de la Loteria de Nadal 2021 ha repartit 2.408 milions d'euros en premis. D'aquesta xifra, una part important és la de la pedrea, el reintegrament i les aproximacions, coneguts també com a premis menors.

Tots aquells que es quedin a les portes de la Grossa de Nadal resultaran agraciats amb una quantitat gràcies a aquests premis per aproximació. Si el número coincideix amb les 2, 3 o 4 últimes xifres de la Grossa, els imports a cobrar són aquests:

Quatre últimes xifres iguals a la Grossa de la Loteria de Nadal: la quantitat a rebre és igual a la de les tres i les dues últimes xifres, és a dir, 120 euros per dècim.

Tres últimes: 100 euros per dècim més 20 euros de reintegrament.

Dues últimes xifres: 100 euros per dècim més 20 euros de reintegrament.

A més d'aquests premis, si el número amb el qual es juga coincideix amb el número anterior o posterior de la Grossa, l'import és de 2.000 euros per dècim (100 per a cada euro jugat).

Altres premis per aproximacions

La Grossa no és l'únic que té associats premis per aproximacions. N'hi ha uns altres no menys importants com els següents: