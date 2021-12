12:11

El que et pot tocar amb la Grossa

Quant em pot tocar amb la Grossa de la Loteria? El premi de la Grossa ascendeix a la xifra de 4 milions d'euros a la sèrie, la qual cosa equival a 400.000 per dècim o 20.000 per cada euro invertit. No obstant això, aquesta quantitat no és íntegra perquè cal descomptar els impostos que s'emporta Hisenda. Enguany, la Grossa tributa per 360.000 euros i sobre aquest import es grava un 20%, és a dir, l'afortunat acabarà rebent la quantitat neta de 328.000 euros.