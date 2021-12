Per Nadal regnen les tradicions. Fotografies nadalenques, sopars amb la família, decorar l'arbre, compartir loteria de Nadal amb les persones que més estimem... Són només alguns dels moments que més s'aprecien any rere any. Quasi no hi ha canvis d'un any per l'altre i, fins i tot, d'un lustre a un altre. O entre dècades. O en tota una vida.

Paral·lelament, les noves tecnologies han arribat a la societat per a aportar un major confort i facilitar moltes de les tasques que es realitzen normalment. I encara que molts pensin que la tecnologia es carrega les tradicions, no sempre és així: una de les que millor s'ha reinventat gràcies a l'àmbit digital és la compra de Loteria de Nadal. Són molts els somiadors que compren dècims per al Sorteig de Nadal des del 8 de juliol, primer dia en què es posen a la venda. Però hi ha uns altres que, arrossegats per l'esperit nadalenc i la il·lusió que es respira durant aquesta època, es llancen a la seva compra durant l'època més festiva de l'any. Una compra que ja pot realitzar-se de manera digital i telemàtica, a més de presencial i en la pròpia Administració. Hàbits i beneficis de qui compra online En l'actualitat, existeixen dades realment curioses sobre quins són els hàbits de la compra de loteria en línia. Un d'ells, és que la gent que compra loteries en Internet, ho fa per a adquirir dècims de fora de la seva Comunitat Autònoma. Una altra dada important és que, entre totes les terminacions possibles, la més triada entre els participants és el número 7. D'altra banda, com és d'esperar, el 82% de les compres en línia es realitzen durant el mes de desembre. Però el que resulta realment sorprèn és que 3 de cada 5 persones compren loteria en línia, de manera individual o a través de la seva família. Gràcies a aquests nous mètodes de compra en línia, els jugadors de loteria obtenen més beneficis que a través de la compra física. El primer d'ells està relacionat amb una situació que hem anat interioritzant i incorporant a poc a poc en les nostres vides: la distància social. La compra en línia evita el contacte directe. En relació al distanciament, ens trobem amb un altre benefici de la compra en línia, que és evitar les cues. Sembla que una altra de les tradicions més normalitzades és esperar llargues hores, amb les temperatures pròpies de desembre, per a aconseguir els nostres dècims. De nou, adquirir els nostres bitllets de manera en línia pot salvar-nos d'aquesta situació de fred i d'espera, sense deixar de participar en una de les nostres tradicions favorites. Un altre dels avantatges de comprar loteria de Nadal en línia, que potser passa desapercebuda per la majoria, és que el dècim és digital. És a dir, no estem consumint cap mena de material ni generant cap tipus de residu (ja siguin els dècims no premiats o els justificants de compra). En altres paraules: la compra en línia de loteria es mostra com una opció més sostenible i respectuosa amb el medi ambient. I, finalment, encara que pugui semblar una cosa improbable a simple vista, gràcies a la compra en línia podem evitar la pèrdua del dècim de loteria. Pot ocórrer que no sapiguem on ho hem guardat, o a qui li ho hem enviat per a compartir-ho. Gràcies a la compra en línia, podem tenir constància d'on està el dècim o quin hem fet amb ell en tot moment. Una administració pionera en la venda per internet Loteria Castillo és una de les administracions pioneres en la venda en línia de loteria, a més d'una de les quals major volum de venda té a Espanya. El seu portal web, loteriacastillo.com, és un dels millors llocs en Internet per a adquirir els dècims de Nadal.