Una superstició molt estesa a Espanya entre jugadors de la Loteria de Nadal és la de comprar dècims en zones que han sofert alguna tragèdia o catàstrofe natural i comprar dècims amb les dates d'aquests esdeveniments.

Aquesta peculiar tendència porta succeint a Espanya des dels inicis del Sorteig Extraordinari de Nadal, fa més de 200 anys. Tot va venir perquè a vegades ocorria que la Grossa queia en zones desfavorides i es va creure que els cops de mala sort eren compensats amb la bona sort de la Loteria de Nadal.

Participants de la Loteria de Nadal continuen jugant contra la mala sort amb aquells números que recorda catàstrofes importants com la del Ferro, (10101 i 21111), el terratrèmol del Japó (11311) o l'atemptat de Turquia (23111).

Així va ocórrer també l'any passat, quan es va esgotar el 14.320, el dècim amb la data del primer estat d'alarma, quan el 14 de març de 2020 Pedro Sánchez es dirigia a la ciutadania per a informar-los d'un confinament domiciliari que després s'estendria durant més de 50 dies.

També ha ocorregut enguany amb dues dates que, sens dubte, han marcat el 2021 a Espanya: La gran nevada de Filomena i l'erupció del volcà de la Palma. Així, el 80121, dia de la gran nevada que va paralitzar Madrid i altres zones d'Espanya, es va esgotar en qüestió de dies. Alguna cosa que també va ocórrer amb el dècim 19921, data en la qual el volcà de Cimera Vella va començar a escopir lava fins al dia d'avui.

Sens dubte un altre dels esdeveniments que han marcat aquest 2021 a tot el món ha estat la marxa de Leo Messi del FC Barcelona. L'argentí va fitxar pel PSG i va passar a portar el dorsal número 30, dècim que s'ha portat també una gran acceptació popular.

A més de tenir en compte supersticions o creences, hi ha els qui van molt més enllà i es fixen en les terminacions dels dècims. Així, el número 5 i 7 són les preferides i les més venudes any rere any, coincidint amb aquelles que més vegades han viscut la Grossa de la Loteria de Nadal. Concretament, la terminació cinc ha estat la que més vegades ha tocat en la Grossa de Nadal, un total de 32 ocasions.