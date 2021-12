Dècim, sèrie, bitllet... és possible aquests termes no siguin familiars per a algunes persones, per això a continuació mostrem la terminologia bàsica per a conèixer el que es necessita saber de cara al pròxim Sorteig de la Loteria de Nadal que se celebrarà el 22 de desembre.

Filferro : fils que formen part de les taules en els quals es col·loquen les boles de números i premis. Les boles queden ordenades de manera que és més fàcil relacionar els números amb els premis. (Alambre)

: fils que formen part de les taules en els quals es col·loquen les boles de números i premis. Les boles queden ordenades de manera que és més fàcil relacionar els números amb els premis. (Alambre) Bitllet : Compost per deu dècims que tenen el mateix número i pertanyen a la mateixa sèrie. El sorteig consta de 170 sèries, i s'emeten 170 bitllets de cada número.

: Compost per deu dècims que tenen el mateix número i pertanyen a la mateixa sèrie. El sorteig consta de 170 sèries, i s'emeten 170 bitllets de cada número. Dècim : La dècima part d'un bitllet. També es coneix com a butlleta o butlletí. (boleto)

: La dècima part d'un bitllet. També es coneix com a butlleta o butlletí. (boleto) Sèrie : Conjunt de bitllets d'un mateix número. Cada sèrie consta de 100.000 bitllets.

: Conjunt de bitllets d'un mateix número. Cada sèrie consta de 100.000 bitllets. Boles : N'existeixen de dos tipus: les dels nombres, que són 100.000 i les dels premis, que són 1.807. Totes aquestes boles estan fetes de fusta de boix, pesen uns tres grams i porten gravats en làser els números i les lletres.

: N'existeixen de dos tipus: les dels nombres, que són 100.000 i les dels premis, que són 1.807. Totes aquestes boles estan fetes de fusta de boix, pesen uns tres grams i porten gravats en làser els números i les lletres. Bombos : N'hi ha dos. El més gran, que guarda els números, i el petit, que s'utilitza per decidir els premis.

: N'hi ha dos. El més gran, que guarda els números, i el petit, que s'utilitza per decidir els premis. Clauers : Són les tres persones que tenen la clau per obrir la porta de l'estrat el 22 de desembre. (Claveros)

: Són les tres persones que tenen la clau per obrir la porta de l'estrat el 22 de desembre. (Claveros) Copa : Recipient en el qual cauen les boles dels bombos. Un cop dins la copa, els infants canten el premi o número que surt. En el cas que, per error, caiguin dues boles, es comptarà com a vàlida la que quedi a baix a la copa.

: Recipient en el qual cauen les boles dels bombos. Un cop dins la copa, els infants canten el premi o número que surt. En el cas que, per error, caiguin dues boles, es comptarà com a vàlida la que quedi a baix a la copa. Donatiu : Recàrrec que cobren les administracions per la venda de loteria fora de les administracions.

: Recàrrec que cobren les administracions per la venda de loteria fora de les administracions. "Gordo" : Terme amb el que es coneix el primer premi de la Loteria de Nadal.

: Terme amb el que es coneix el primer premi de la Loteria de Nadal. Lires : Mecanisme en el qual es col·loquen les boles, de forma ordenada, i en permet la seva comprovació abans del sorteig. N'hi ha 200 i a cada una hi caben 500 boles.

: Mecanisme en el qual es col·loquen les boles, de forma ordenada, i en permet la seva comprovació abans del sorteig. N'hi ha 200 i a cada una hi caben 500 boles. Paraigües : Dispositiu utilitzat per penjar les lires i bolcar-les a la tremuja.

: Dispositiu utilitzat per penjar les lires i bolcar-les a la tremuja. Participació : Part en la que es divideix un dècim a través d'un rebut en el que s'estableix el número pel que s'aposta i la quantiat de diners que es reben sí el nombre surt premiat.

: Part en la que es divideix un dècim a través d'un rebut en el que s'estableix el número pel que s'aposta i la quantiat de diners que es reben sí el nombre surt premiat. " Pedrea ": Conjunt de premis menors de la loteria. Cada bitllet premiat amb una "pedrea" rep 1.000 euros, i cada dècim en rep 100.

": Conjunt de premis menors de la loteria. Cada bitllet premiat amb una "pedrea" rep 1.000 euros, i cada dècim en rep 100. Reintegrament : bitllets en els que l'últim dígit coincideix amb l'últim dígit del "gordo". Es recompensen amb el mateix import que la quantitat jugada.

: bitllets en els que l'últim dígit coincideix amb l'últim dígit del "gordo". Es recompensen amb el mateix import que la quantitat jugada. Taula : Lloc en el que s'insereixen, per ordre de sortida, les boles de premis i números un cop ja han estat cantades. Cada taula consta de 200 boles disposades en 10 filferros que contenen 20 boles de premis i 20 de números cada un.

: Lloc en el que s'insereixen, per ordre de sortida, les boles de premis i números un cop ja han estat cantades. Cada taula consta de 200 boles disposades en 10 filferros que contenen 20 boles de premis i 20 de números cada un. Tremuja : Recipient transparent utilitzat per tranlladar les boles des de les lires fins als bombos. (Tolva)

: Recipient transparent utilitzat per tranlladar les boles des de les lires fins als bombos. (Tolva) Trompeta: Instrument pel que llisquen les boles dels premis i números des d'els bombos fins la copa.