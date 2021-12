Una persona que al 1949 va somiar el número exacte del premi 'Gros' o un immigrant que en 2009 va passar de no tenir un euro a engrossir el seu compte bancari amb 300.000 euros, són algunes de les històries curioses que cada any el Sorteig Extraordinari de Nadal deixa al seu pas, però no les úniques.

"La sort pot ser a vegades molt capritxosa", afirma el director general de Ventura24.es Anders Kjong. "Hi ha situacions que semblen estar fetes expressament, com és el cas d'una cap d'una immobiliària que va comprar bitllets per a tots els treballadors de la seva empresa i un diferent per a ella, que va resultar ser el primer premi", recorda.

No obstant això, potser una de les històries més conegudes del sorteig va ocórrer el 1949. Aquest any, un malagueny va acudir a una Oficina de Correus assegurant que, després d'haver-lo somiat, el 55.666 seria el número premiat en la Loteria de Nadal. Malgrat els incrèduls, tal com havia predit, el premi va ser per a aquest número.

Difícil de creure, però certa, resulta també la història de dos amics sevillans que van comprar dos dècims de Loteria de Nadal, un a Madrid i un altre a Sevilla. Els dos números van ser agraciats amb el primer i segon premi. També l'amo d'un bar de Sòria, va vendre un tercer premi íntegrament i va comprar un dels deu dècims premiats amb "el Gordo" que va tocar a Sòria.

El 2009, una de les històries de la qual més es va parlar en els mitjans de comunicació va ser la de l'estranger resident a Espanya que va guanyar el premi 'Gros' de la Loteria i va passar de no tenir ni un sol euro en el seu compte bancari a tenir 300.000 euros.

Altres històries poc conegudes de la Loteria de Nadal són la relacionada amb les estafes, i és que 200 anys d'història donen per a molt i la picardia també forma part d'ella.

L'any 2003, les autoritats dels Estats Units, el Regne Unit i Corea del Sud alertaven als seus ciutadans d'una estafa que utilitzava com a excusa la Loteria de Nadal espanyol. Les persones afectades per aquesta estafa rebien a casa seva una carta on se li comunicava que havien estat guanyadors d'un premi però per a rebre l'import, l'afortunat havia d'enviar una quantitat de diners per als costos d'impostos.

I el 2013, Jesús Lorente, una de les persones que assistien com a públic en el Teatre Real al Sorteig de la Loteria de Nadal, es va emportar la gran sorpresa de la seva vida en guanyar 125.000 euros en directe en ser portador d'un dècim del número 79.712, el segon premi, que havia comprat en una gasolinera de la localitat de Tenerife de Granadilla de Abona.

En el sorteig de 2017, es van produir diverses anècdotes, com un home que es va vestir de Chiquito de la Calzada en homenatge al còmic mort o un ex-nen de Sant Ildefons que va predir la terminació del Premi Gros.