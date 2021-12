Sens dubte una de les anècdotes de la Loteria de Nadal que passaran a la història és la protagonitzada per l'encarregat de posar en funcionament el bombo durant el sorteig de la loteria del 2019. En aquest moment, les xarxes socials van donar la veu d'alarma i és que es veia com aquesta persona introduïa una bola amb la mà.

Aquest mateix dia, SELAE publicava una nota de premsa on explicava que aquesta era la manera correcta de conducta quan una bola sortia dels bombos. No obstant això, aquestes explicacions no van acabar de convèncer a molts participants i la idea d'un possible "tongo" va volar sobre Espanya durant diverses setmanes.