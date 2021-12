La Loteria de Nadal té segles d'història. Concretament va arrencar en el segle XVIII de la mà del Marquès de Squillace qui va implantar aquest joc amb caràcter benèfic per a ajudar a hospitals i a altres obres caritatives. La loteria, amb Squillace, no va arribar a tenir la nissaga popular posterior i menys encara el que impera en els nostres dies. En el segle XIX, justament l'any 1812 i arran de la Constitució de Cadis, la coneguda com La Pepa per haver estat proclamada el dia de San José, va ser quan la loteria es va establir tal com la coneixem.

La que va quedar com a Loteria de Nadal es va constituir al desembre de 1812, i el primer sorteig va tenir lloc en la pròpia capital gaditana, però encara no en el dia 22. Va començar a celebrar-se el 18 de desembre, vuitanta anys després va passar al 23 del mateix mes i, finalment, al 22, que és com la coneixem actualment i encara, sent la més important de l'any, quan sentim els nens de Sant Ildefons cantar números i premis. En aquest primer any, els apostadors van jugar un total de 40 reals per cada bitllet, esperant ser agraciats amb els 8.000 pesos que van correspondre al primer premi, que va recaure en el número 03604, enfront dels 400.000 euros que ara toquen a cada dècim premiat amb "el Gordo" de Nadal. A la Loteria va cantar la valenciana Conchita Piquer amb el seu famós "Mañana Sale ", d'Antonio Quintero, Rafael de Lleó i música del mestre Quiroga. En la seva lletra es referia fins i tot a l'administració més popular d'Espanya: "És de donya Manolita... "