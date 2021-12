Quants diners guanyen les administracions de loteria amb el Sorteig de Nadal? Aquesta és una incògnita que cada any es fa present després del repartiment de premis durant el 22 de desembre.

Així, els punts de venda de loteria de Nadal es fan també protagonistes en la celebració amb xampany i números premiats. Els propis amos d'aquests establiments celebren la fortuna com a pròpia, però... quants diners s'emporten? La Societat Estatal Loteries i Apostes de l'Estat especifica en el seu contracte de Serveis de gestió de punt de venda de Loteries i Apostes de l'Estat la remuneració quant a les vendes. En el cas del Sorteig de Nadal, tots els venedors s'emporten el 4% de cada dècim, la qual cosa suposen 0,80 cèntims dels 20 euros que costa.

Deixant enrere totes les hipòtesis populars que assenyalen que les administracions s'emporten percentatges per vendre desens guanyadors, la resposta és no. Els "loteros" només reben comissions per pagar el premi d'aquests dècims als seus guanyadors en tots els sortejos disponibles.

Un premi pot cobrar-se en qualsevol administració d'Espanya, per això els venedors de loteria desitgen que els clients acudeixin al seu establiment a cobrar el premi. La comissió per cobrar dècims que reben les administracions està en un 2,5% si la xifra anual abonada no arriba als 200.000 euros. Si la quantitat abonada supera aquesta xifra, la comissió passa a un 1,25%, segons assenyala el document del contracte.

Amb tot això, veiem que les administracions de loteria que venen dècims premiats amb grans quantitats no reben absolutament res, per això els venedors s'alegren per haver repartit un premi, alguna cosa que motiva com a empresari, i pel futur increment de vendes que viurà al següent any.

Administracions amb més sort en la Loteria de Nadal

Amb més de 200 anys d'història, el Sorteig Extraordinari de Nadal és un esdeveniment que paralitza Espanya cada 22 de desembre. Existeixen administracions de loteria de Nadal conegudes per la seva gran fortuna a l'hora de repartir premis en el Sorteig Extraordinari, a les quals milers d'espanyols acudeixen cada any a fer-se amb un dècim. Les més generoses en el Sorteig de Nadal són Doña Manolita (Madrid), La Bruixa d'Or (Lleida), Loteria Valdés (Barcelona), Loteria Ormaechea (Bilbao) i Loteria Manises (València).

Si vol saber si el número que desitges està disponible per al sorteig del 22 de desembre, consulta el nostre cercador de números i fes-te amb el bitllet.