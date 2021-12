A pocs dies del començament del Sorteig Extraordinari de Loteria de Nadal encara ets a temps de fer-te amb un dècim. El pròxim 22 de desembre, el Teatre Real obrirà les seves portes per a acollir el sorteig més important de l'any i repartir 2.408 milions d'euros en premis; entre els quals destaca el més esperat, "El Gordo" de Nadal, que repartirà 400.000 euros al dècim.

La loteria de Nadal és una ocasió en la qual molts aprofiten per a compartir amb algú més un dècim o una participació. Així, en aquestes situacions és necessari acudir a experts jurídics i informar-se sobre els passos que s'han de seguir a l'hora de compartir un dècim.

Tal com expliquen els experts jurídics a la web de Legálitas, hem de saber que no existeix cap pauta oficial per a comprar un dècim de loteria juntament amb altres persones, però sí que existeixen recomanacions a tenir en compte.

En primer lloc, els bitllets per a participar en el Sorteig Extraordinari són documents al portador, és a dir, només la persona que té a les seves mans el bitllet físic podrà cobrar-lo en una administració o entitat bancària. Els altres participants d'aquest bitllet no podran cobrar-lo.

La clau en aquest cas és justificar per escrit que el dècim pertany a diverses persones, incloent en aquest document dades com el nom dels participants, la quantitat abonada, fotocòpia del DNI i segellar el document amb la signatura de tots. A més, des de Legálitas, assenyalen que també seria recomanable signar el dècim del revers entre els participants i que tots ells fotografiïn el bitllet.

D'altra banda, els assessors judicials, recalquen que és convenient que hi hagi testimonis directes que puguin testificar que els dècims són jugats entre diverses persones i que tots els que no posseeixin el dècim tinguin el número, la sèrie i la fracció d'aquest.

Com tributen els dècims de Nadal compartits

En deixar reflectit que el premi és compartit no existeixen problemes en el repartiment de la quantitat premiada. A l'hora de cobrar el dècim seria imprescindible que acudíssiu tots per a acreditar que el dècim de Loteria de Nadal és compartit entre diverses persones.

D'aquesta manera, Hisenda sap que és un dècim compartit i tributaria com a tal. Així, la quantitat exempta de tributar per la loteria 40.000 euros en 2021. Qualsevol premi que superi aquesta xifra tributarà al 20% en la renda.