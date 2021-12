Per a escollir un número de la Loteria de Nadal, són molts els que afirmen no ser supersticiosos i jugar amb la ciència dels números, les matemàtiques. Aquí entra a l'equació el número de la constant Kaprekar, el 6174. Què amaguen aquests dígits?

Un dels números més comprats i buscats pels espanyols en aquests moments és el 06174. Podríem creure que sota aquesta gran demanda només existeix una pura casualitat, pel fet que el Sorteig Extraordinari radica en la sort i en l'atzar, però… i si les raons es basen en un principi matemàtic? T'ho expliquem.

Corria l'any 1949, quan el matemàtic indi Kaprekar de Devlali va crear un procés conegut com la constant de Kaprekar. Aquest científic va descobrir que duent a terme una resta amb quatre dígits que no siguin iguals (1111, 2222…) les operacions porten sempre al resultat 6174 i a partir d'aquí, sempre serà el mateix.

Per exemple, triarem el número 2005. El valor màxim que podem extreure amb aquests dígits és 5200 i el seu mínim 0025 o 25. La resta d'aquests dos ens donarà 5175. Ara reorganitzarem de nou aquests dígits per a trobar de nou el valor màxim i mínim que podem obtenir, sent aquests 7551 i 1557. Si repetim aquesta mateixa operació en reiterades ocasions, obtindrem el número 6174.

A partir d'arribar a aquest càlcul, l'operació es repeteix amb el mateix resultat, 6174. Per això mateix diem que aquest conjunt de xifres és el nucli per a l'operació de Kaprekar.

Molts matemàtics consideren al 6174 com el forat negre matemàtic en provar també aquesta operació amb un número de tres dígits, per a descartar casualitats. Així, en aplicar la constant de Kaprekar es repetia un mateix número, per la qual cosa la regla queda evidenciada.

Sota aquesta evidència matemàtica, són molts els que decideixen emportar-se el 06174 i deixar-se portar per la constant de Kaprekar. "El Gordo" de Nadal 2021 serà atret per les forces d'aquest forat negre matemàtic?

On comprar el número de la constant de Kaprekar

El número 06174 està disponible en diverses administracions de Madrid, València, Castelló, Terol, Múrcia, Ciudad Real i Barcelona.

Si vols conèixer on pots comprar el número 06174, en el nostre cercador de dècims podràs veure en quines administracions està disponible.