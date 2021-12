Cada vegada falta menys per a la celebració del sorteig de la Loteria de Nadal 2021. Serà el pròxim 22 de desembre quan els bombos de la sort girin de nou i es dispari la il·lusió dels jugadors amb cada càntic dels nens i nenes de Sant Ildefons.

La Loteria de Nadal 2021 reparteix un any més, un total de 2.408 milions d'euros en premis. El conegut com 'El Gordo' està dotat amb 400.000 euros al dècim. El segon premi, amb 125.000 euros al dècim, mentre que el tercer és de 50.000 euros.

Aquest esdeveniment tradicional nadalenc, que compta amb dos segles d'història, és un dels moments més esperats de l'any per espanyols, principalment per considerar-se un dels sortejos de loteria que més premis reparteix. I això és així per les famoses 'pedreas'. Aquest 2021 hi ha 1.794 pedreas, premiades, com dèiem, amb 1.000 euros a la sèrie o 100 euros al dècim. Per això qui més o qui menys juga algun número. No obstant això, sempre és recomanable tenir en compte alguns consells per a evitar perdre diners.

Enganys i riscos del sorteig

La Policia Nacional de Terol ha advertit sobre els enganys i riscos més estesos amb motiu del sorteig extraordinari de la Loteria Nacional de Nadal i ofereix un decàleg de consells per a evitar aquest tipus de fraus.

A través dels seus perfils a les xarxes socials '@policia' a Twitter i '@policianacional' a Facebook i Instagram, els agents recordaran aquests consells als ciutadans per a evitar que arribin a convertir-se en víctimes d'aquests delictes.

Tots els anys per aquestes dates, en les quals s'aproxima i se celebra el Sorteig Extraordinari de Nadal del 22 de desembre, es produeixen fraus relacionats amb la compra de dècims, problemes a l'hora de cobrar premis, el bitllet que comparteixen diverses persones, dubtes sobre l'adquisició segura a la xarxa, participacions falses o venda de dècims suposadament premiats, entre altres.

Per a evitar-ho, la Policia Nacional difon una sèrie de consells de seguretat, explicant també en què consisteixen alguns dels fraus més denunciats en relació amb el sorteig nadalenc.

Conèixer com es realitzen les estafes nadalenques pot ajudar el consumidor a identificar si està sent víctima d'una estafa, ha indicat la Policia Nacional de Terol en una nota de premsa.

Perquè et toqui la Loteria de Nadal, cal jugar

Un dels mètodes més comuns consisteix en el fet que la víctima rep una trucada de telèfon, un missatge de text, un correu electrònic o un missatge a través de xarxes socials. Aquest missatge, suposadament, prové d'una institució de confiança a la qual suplanten la identitat corporativa i ens comunica que hem estat agraciats amb un premi d'un sorteig en el qual ni tan sols hem participat.

La intenció dels estafadors pot ser des de fer-se amb les dades privades --fins i tot bancàries-- fins a sol·licitar una transacció econòmica al seu favor en concepte de quota per a accedir al premi, o amb qualsevol altra excusa.

En aquesta mena de situacions, s'ha d'evitar trucar a qualsevol número que indiquin --sol tractar-se de telèfons d'alta tarifació--, evitar seguir l'enllaç web que proposin amb l'excusa de cobrar el suposat premi i, per descomptat, evitar realitzar qualsevol pagament.

Quan la comunicació es produeix per escrit, se'ls pot identificar també perquè solen cometre nombroses faltes d'ortografia i tenen una redacció deficient.

Venda de dècims falsos

La compra de bitllets de Loteria pot convertir-se també en una excusa per als estafadors. A vegades, es fan passar per venedors autoritzats, també a través de la xarxa. En aquest cas, se'ls pot identificar pel preu de venda baix o bé perquè el bitllet no compta amb el logo, el codi, segell de l'entitat expenedora o que indiqui que es tracta d'un fraccionament autoritzat.

Les webs fraudulentes, a més, no compten en la seva URL --l'adreça web-- amb els caràcters https, la "s" del qual indica que es tracta d'una pàgina fiable. Si no indiquen des d'on es produeix l'enviament postal de la teva compra, el cost, un mitjà de contacte fiable amb l'empresa o la data de lliurament, és possible que es tracti d'un intent d'estafa.

"Tocomocho" o número premiat

Malgrat tractar-se d'una estafa gairebé tan antiga com el propi sorteig nadalenc, molts ciutadans segueixen denunciant haver estat víctimes d'aquesta estafa. El terme "tocomocho" deriva de l'expressió "va tocar molt" i consisteix en el fet que la víctima és abordada al carrer amb l'excusa de tenir un dècim premiat i no poder cobrar-lo per algun motiu.

Li mostren fins i tot una llista falsa de bitllets premiats on apareix el número que li han ensenyat prèviament, i li ofereixen el dècim suposadament guanyador a canvi d'una suma important de diners.

Si accedeix, li acompanyen al seu domicili o al banc, cobren els pactes i li lliuren la loteria que en realitat no està premiada. Les víctimes solen ser persones d'edat avançada, però encara que es pugui pensar que és fàcil identificar als estafadors, es tracta d'autèntics professionals que "actuen ràpid i són molt creïbles", per la qual cosa pot ser fàcil caure en el parany.

Decàleg de la Policia Nacional

El primer dels consells, és comprar els dècims de loteria per al sorteig només en llocs autoritzats, ja sigui en establiments físics o en línia; si es realitza la compra a Internet cal guardar els correus relacionats amb ella i fer captures de pantalla del la gestió si és necessari; i desconfiar dels missatges que informin que ha estat premiat en un sorteig que l'usuari desconeix i en el qual no ha participat.

Un quart consell és comprovar que el dècim té el logo, el codi i tots els elements de verificació; quan es comparteixi loteria amb amics o familiars cal fotocopiar el dècim i indicar qui participen en aquesta compra i quina quantitat juga cadascun d'ells.

Cal procurar conservar el bitllet en perfectes condicions, ja que la seva deterioració podria donar problemes en cas de ser premiat, i cal recordar que caduca als tres mesos. També suggereixen fer una fotografia del dècim o apuntar en un lloc segur el número, la sèrie i els elements que ajudin a identificar-lo si es perd.

Tanmateix, es proposa denunciar en qualsevol comissaria de Policia Nacional la pèrdua o robatori del dècim, a més de comunicar-lo a Loteries i Apostes de l'Estat.

Si s'ha estat víctima d'una estafa, no cal dubtar a denunciar-ho aportant totes les dades que es tingui sobre els autors i el seu 'modus operandi'.

Finalment, s'indica que si no s'ha estat víctima d'un frau, però es tenen dades cal informar a la policia.