A mesura que es va acostant la celebració del sorteig de Loteria de Nadal, que com cada any se celebra el 22 de desembre, les cerques de dècims amb números concrets es dispara. Un aniversari, unes noces, el naixement d'un fill... són exemples d'aquestes dates que molts consideren ‘afortunades’ i amb les quals esperen fer-se amb el desitjat "gordo" de Nadal.

Cada espanyol gastarà enguany una mitjana de 66,60 euros a comprar dècims per al Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal, enfront dels 65,66 euros de 2020, segons la xifra de consignació per habitant de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE).

Fa anys resultava gairebé impossible trobar un dècim concret, però en l'actualitat és possible aconseguir aquest nombre màgic sense necessitat de sortir de casa. En el nostre especial de la Loteria de Nadal 2021 ho tens molt fàcil, ja que comptem amb un cercador per a trobar de manera molt senzilla on es ven aquest número que pot portar-te sort el pròxim 22 de desembre.

Amb aquest cercador coneixeràs a l'instant a quin punt de venda, físic i en línia, es troba aquesta data que significa molt per a tu. I amb només un clic, podràs comprar-lo.

Existeixen diverses maneres d'accedir a aquest cercador. Per exemple, pots trobar-ho en el nostre menú, en la pestanya 'Buscar números' de la part de dalt o en els reclams de la web. Així sabràs l'Administració que té disponible el dècim i a quin has de dirigir-te.

Però per a facilitar-te la cerca, pots iniciar el rastreig del número del Sorteig Extraordinari prement sobre aquest enllaç. Recorda que entre els números més buscats any rere any es repeteixen costums com triar dates de noces, esdeveniments importants succeïts durant l'any o les d'aniversaris.

A més, en aquest tradicional sorteig, per a molts les supersticions tenen un pes transcendental a l'hora de triar el número, com demostra que el 13, sempre associat a la mala sort, és al costat de l'1 la terminació més buscada en el que va de 2021. Així mateix, el 0 agrada entre els que compren per a l'esdeveniment nadalenc, ja que desenes com el 00000, 01500, 09500 o 02500 són alguns dels més sol·licitats aquest 2021.

Així doncs, si no saps a on dirigir-te per a adquirir el dècim desitjat, ara, gràcies a les possibilitats que ofereix la tecnologia, pots trobar aquest bitllet ràpidament i dipositar tota la sort en ell. No ho dubtis i confia en la teva intuïció, ja que pot ser que sigui el que contingui els números que cantaran els nens de Sant Ildefons quan els toqui donar el premi 'Gros' de la Loteria.