Arriba el Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal, i amb ell les llegendes que sorgeixen sobre alguns números i combinacions, dels que la Família Reial no en queda exempta.

Es diu que la Casa Reial juga al número 00000 de la Loteria de Nadal, un extrem que han desmentit tant la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat com el Palau de la Zarzuela.

EL 00000 és un nombre curiós buscat per molts espanyols per intentar guanyar “el Gordo”. Al 2014 va ser recompensat amb 120 euros al dècim, que permeten pagar-se algun capritx. No obstant això, mai ha sortit com a número guanyador del primer premi. De fet, el número més baix que ha sortit guanyador d’aquest sorteig és el 00523, que va fer fortuna fa gairebé dos segles, el 1828.

Lotería Cristina, la administració número 8 de Logronyo, està abonada al 00000 tot l’any pels sortejos dels dijous i dels dissabtes, però en aquestes dates demanen 20 sèries (200 dècims) pels 10 abonats qui els compren, que són clients particulars que ho reparteixen amb les seves famílies.

