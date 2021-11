A mesura que s'apropa el dia del sorteig de Nadal las finestres de dècims es multipliquen i les cerques relatives a quins números tenen més probabilitats de sortir premiats també augmenten exponencialment.

Quin número sortirà en El Gros de Nadal? Quina és la terminació que més cops ha sortit? Quins són els números més afortunats de la Loteria de Nadal?

La història de la Loteria de Nadal deixa dos números que han repetit fortuna en ser agraciats dos cops amb el Gros. Es tracta del 20297, el qual es va alçar amb el Gros de Nadal en el Sorteig celebrat l'any 1903 i que va tornar a tocar el 2006. El mateix va ocórrer amb el 15640, que va aconseguir el Gros en les edicions del Sorteig de 1956 i 1978.

Seguint amb les numeracions generals dels dècims de la Loteria de Nadal, el Gros ha tocat i s'ha repartit de la següent manera. 64 cops ha correspost a les combinacions compreses entre el 00000 i el 10.000. Per la seva part, el primer premi de la Loteria de Nadal ha recaigut en 74 ocasions en les numeracions assenyalades entre el 10001 i el 30000. Per últim, els números compresos entre el 300001 i el 99999 s'han vist agraciats amb el Gros un total de 72 vegades.

Altres dades curioses que deixen els números a qui els ha tocat la Loteria de Nadal, ho trobem en la casualitat que el Gros recaigui dues vegades en dues numeracions correlatives. En concret, això és el que va succeir amb els casos del 13093 i del 13094 i amb els dècims numerats amb el 53452 i el 53453.

També destaca com a dada anecdòtica que el Gros ha sigut en quatre ocasions per a numeracions que acaben amb les tres mateixes xifres. Aquest va ser el cas dels premis dels Grossos del 25444 25888 i el 55666.

Terminacions amb més sot en el Gros de Nadal

Si hi ha una terminació que destaca per la seva sort en el Sorteig de la Loteria de Nadal, aquesta és la del número 5. Els dècims acabats amb aquest reintegrament han tingut la sort de ser els agraciats amb el Gros de Nadal un total de 32 vegades. La deessa de la fortuna sembla tenir predilecció pels dècims acabats en 5, perquè aquests són els que més els hi toca la Loteria de Nadal.

Probabilitats que toqui el Gros de Nadal

No obstant això, el fet que pugui tocar la Loteria de Nadal és qüestió de sort. Segons les probabilitats publicades en les últimes setmanes, la realitat és que et pot tocar o no la Loteria de Nadal depenen bàsicament de la quantitat de dècims amb els quals participem en el Sorteig. És a dir, si comprem només un dècim de Loteria, contarem solament amb un 5% de possibilitats que en pugui tocar.

En cas que aspirem a guanyar el Gros de Nadal, les probabilitats es redueixen fins al 0.001%. El que és el mateix a una probabilitat entre cent mil. Si decidíssim adquirir dos dècims amb numeracions diferents la probabilitat de guanyar el Gros de la Loteria augmentaria a dues probabilitats entre cent mil. Així aniríem sumant successivament en funció del número de dècims de Loteria que es compren i les probabilitats que ens toqui el Gros de la Loteria de Nadal.