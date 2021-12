A tots ens toca un pessic de la Loteria de Nadal, encara que cap dels nostres dècims resulti agraciat o simplement ho hàgim comprat, perquè l'Estat recapta cada any el trenta per cent de les vendes, i descomptades les despeses, els beneficis poden rondar els mil milions d'euros.

El valor total de l'emissió és de 3.800 milions d'euros, dels quals el setanta per cent es dedica a premis (2.300 milions d'euros), mentre que la resta és per a despeses de gestió i administració i pel Tresor Públic.

Restades aquestes despeses, que suposen el cinc per cent, la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (LAE) ingressa el vint-i-cinc per cent restant, uns 900 milions, encara que la xifra no pot precisar-se fins que no es tanquen les vendes, hores abans del sorteig del 22 de desembre.

Però a més del que ingressa directament el Tresor Públic durant un procés de vendes, aquest pot ser doblament agraciat si entre els bitllets que es retornen a Loteries figura algun dels números premiats.

En aquest cas, el cobrador del muntant del premi seria també l'Estat, a través de la cartera d'Economia o Hisenda, és a dir, alguna cosa que ens hauria de tocar a cada un dels contribuents.

A més a més, el Sorteig Extraordinari de Nadal de 2021 serà encara més rendible per "tots", perquè alguns dels premis pagaran impostos. De fet, només estan exempts de tributar els premis inferiors a 40.000 euros.