A només set quilòmetres de València es troba Alaquàs, un municipi amb menys de trenta mil habitants. Alaquàs és la seu d'una de les administracions de loteria que ha repartit més sort al llarg de la història del sorteig. Loteries Castillo, administració coneguda pel seu ampli volum de venda en línia de loteria, ha repartit més de 42 milions d'euros des de la seva creació en 1982.

Loteries Castillo, administració pionera en desenvolupar la seva pròpia plataforma en Internet per a la compra de dècims, tant de Loteria Nacional com de la resta de jocs aprovats per l'Estat, és un talismà de la bona sort: ha donat en cinc ocasions el premi d'un milió d'euros del sorteig del EuroMillones, així com diversos grossos de Nadal.

Els premis atorgats en la Loteria de Nadal, un dels moments en els quals més augmenta el joc en Loteria, han estat vuit cinquens premis (2011, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020), tres tercers premis (2015, 2017 i 2019), un segon premi (2016) i una “Grossa” (2012). En el sorteig de “El Nen”, Loteries Castillo ha venut un segon premi (2017) i una “Grossa”, el repartit aquest mateix any 2021.

Una celebració singular

La història de Loteria Castillo no acaba en els seus premis. L'administració plena d'Alaquàs de personatges mitològics i medievals, com a bruixotes, dracs, princeses, marquesos, bisbes i fins a fantasmes, una setmana abans de la celebració de la Grossa de Nadal. Aquests personatges reparteixen, entre els habitants del municipi, fullets amb pistes per a trobar dècims amagats en diferents punts de la comarca, inclòs el seu castell, es Castell d'Alaquàs. Un racó de la ciutat que cada any amaga els somnis dels habitants i visitants.

Aquesta tradició, celebrada el dia abans de la Loteria de Nadal, s'amplia fins al mateix matí del sorteig. Així, els afortunats que el seu personatge sigui el guanyador, hauran de celebrar-lo en gran gaudint de la màgia i il·lusió que suposa guanyar un primer premi de la loteria. Una posada en escena en la qual s'obriran ampolles de xampany gegants, hi haurà xurros amb xocolata, traques, música en directe amb un DJ i crits d'alegria com si haguessin estat agraciats amb la Grossa de la Loteria de Nadal.

Què esperes a temptar a la sort d'Alaquàs? Des de Loteria Castillo pots comprar loteria de Nadal en línia en menys d'1 min.