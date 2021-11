Tots tenim dates especials que ens acompanyen sempre, fins i tot quan juguem loteria: el dia del naixement d'un fill, unes noces, un aniversari, o fins i tot, un divorci. Però també dates que ens han afectat profundament, i no en un sentit positiu. “Dates covid”, l'erupció de la Palma o “Filomena” ja han esgotat tots els seus números per a la Loteria de Nadal. Però quins són els que estan a punt d'acabar-se (i encara existeix la possibilitat d'aconseguir)?

Per a saber quins són els números que més s'estan comprant i de quins queden poques unitats, Loteria Castillo ha consultat El Terminal, que és el punt de venda de jocs i apostes de l'Estat de totes les administracions, i aquest ha estat el resultat:

Els números més venuts fins ara

Les terminacions que continuen sent preferides són algunes com el 13, el 17 o el 15, les quals ja estan oficialment esgotades. I és que, els números més triats per les persones que somien amb la Loteria de Nadal continuen sent els acabats en 5 i 7.

Els números que més s'han estat buscant aquestes últimes setmanes, segueixen relacionats amb dates i esdeveniments històrics i importants. L'erupció del Volcà Cimera Vella, a la Palma, va entrar en erupció el 19 de setembre de 2021 i, per a molts, el número 19921 serà el que els porti la millor de les sorts aquest Nadal, ja que han esgotat totes les existències.

A més, un altre dels esdeveniments que més han marcat aquest any 2021 ha estat, ni més ni menys, que el fitxatge de Messi en el Paris Saint-Germain (PSG), qui va fitxar per l'equip parisenc amb el número 30. I és per això que el 00030 és un altre dels números més buscats per a la Loteria de Nadal i amb més probabilitats d'acabar esgotats.

Els números que no acaben de convèncer

Tots els amants de la Loteria de Nadal dipositen la seva il·lusió en números que, rares vegades, canvien. Alguns números mai acaben de convèncer, i és per això que, enguany, els números menys venuts per al sorteig nadalenc són aquells que comencen per 9.

Els números que ja no podràs comprar

El primer cas de COVID en el món, el primer a Espanya, l'inici (i el final) de l'Estat d'Alarma al nostre país, la primera vacuna posada, la tempesta Filomena, l'erupció del Volcà Cimera Vella de la Palma, o la primera jornada de la Lliga 2021/2022, són algunes de les dates que ja no es troben disponibles.

Pots trobar algunes de les terminacions més buscades per al sorteig de Nadal en Loteria Castillo on podràs comprar loteria de Nadal en línia.