El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, ha assegurat que la candidatura 'Pirineus-Barcelona' per acollir els Jocs d'Hivern del 2030 té possibilitats de guanyar, però que, per fer-ho, cal el suport unànime del territori. Ho ha dit a la conferència 'L'olimpisme com a motor de desenvolupament territorial', que s'ha celebrat aquest dissabte a Vielha i que ha comptat amb l'assistència d'unes 150 persones, entre elles representants d'ajuntaments, consells comarcals i diputacions de Catalunya i Aragó.

La síndica d'Aran, Maria Vergés, ha dit que es tracta d'una oportunitat "única" per als pirinencs, mentre que la plataforma Stop Jocs Olímpics considera que l'acte ha "punxat" per falta de suport social i polític.