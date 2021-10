El Zoo de Barcelona, seguint el seu nou model, ha culminat en els últims dies la reintroducció al seu medi natural d’exemplars de tres de les espècies autòctones sobre les que manté projectes de conservació: la tortuga de rierol, amb 27 exemplars, el tritó del Montseny, amb 58 larves, i la tortuga mediterrània, amb 51 exemplars, catalogades com a espècies en perill per la Unió Internacional per la Conservació de la Natura (UICN). A les tortugues els han posat dispositius GPS a la closca per seguir-les.

La setmana passada es va realitzar l’alliberament de 27 exemplars de tortuga de rierol ('mauremys leprosa') als espais naturals protegits de cal Tet - ca l’Arana i del Remolar-Filipines, en el marc del projecte de conservació d’aquesta espècie impulsat pel Zoo i el Consorci dels espais naturals del Delta del Llobregat l’any 2012.

És el quart any consecutiu que es realitza un alliberament d’aquesta espècie. Enguany, 20 dels exemplars han estat nascuts al zoo, i el grup s’ha completat amb set més provinents del Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptil de Catalunya (CRARC), que també col·labora amb el projecte.Cada tortuga estava marcada amb un codi específic al marge de la closca o un xip, cosa que permetrà avaluar la seva adaptació a la natura.

Com a novetat, 12 dels exemplars alliberats duran un dispositiu GPS a la closca, que enregistrarà la seva posició i temperatura corporal. Aquests emissors permetran fer un seguiment del moviment de les tortugues i oferiran informació valuosa sobre aspectes com la dispersió, la tipologia dels hàbitats seleccionats o els corredors utilitzats.

Fruit del conveni de col·laboració, el 2012 es va adequar una instal·lació al Zoo que recrea una bassa amb vegetació aquàtica autòctona, on es va col·locar una població reproductora de tortugues d’aigua i es va instal·lar senyalització informativa del projecte i del delta del Llobregat. Les primeres cries van néixer el 2014 i el 2016 es va produir el primer alliberament per reforçar les poblacions naturals al Delta.

El Tritó del Montseny, un amfibi català en vulnerabilitat extremaTambé durant aquests dies s’ha treballat en la reintroducció del Tritó del Montseny ('calotriton arnoldi'), i des del Zoo s’han enviat 58 larves, d’un total de 500 exemplars, de la varietat occidental de l’espècie per a fer un nou alliberament al seu hàbitat natural. Els mesos de maig i juny d’aquest mateix any, ja es van reintroduir 328 exemplars, i des de la posada en marxa del projecte LIFE Tritó Montseny, se n’han alliberat uns 1.500.

LIFE Tritó Montseny té com a objectius mantenir un reservori genètic als diferents centres de cria per garantir el futur de l’espècie i augmentar la seva àrea de distribució amb l’alliberament d’exemplars en nous torrents. Gràcies a aquest programa de reintroducció, la cria en llibertat de l’espècie s’ha multiplicat en els últims any.

El projecte està coordinat per la Diputació de Barcelona, i compta amb la participació de Forestal Catalana, la Generalitat, la Diputació de Girona, el GRENP i del propi Zoo de Barcelona.

En la última reunió tècnica del projecte, es va fer seguiment de les poblacions reintroduïdes, els centres van presentar els resultats de la cria dels tritons i es va analitzar la situació genètica de la població ex situ, com a punt de partida per a elaborar un Pla de Reintroducció annex al pla general de recuperació de l’espècie.

La tortuga mediterrània, tercera espècie en perill reintroduïda

Aquest dimecres 27 s’ha fet l’alliberament de 51 exemplars de tortuga mediterrània ('Testudo hermanii'), 16 de les quals nascudes al Zoo l’any 2020. En aquest cas, l’alliberament s’ha realitzat a la vall de Bovera, a les Garrigues, en col·laboració amb l’Associació Trenca, amb la novetat que es farà seguiment dels exemplars amb gossos ensinistrats. Aquest alliberament s’integra dins del pla de recuperació de l’espècie que realitza el Centre de recuperació de Rèptils i Amfibis de Catalunya (CRARC), sota la direcció de la Generalitat.