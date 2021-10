Els Bombers de la Generalitat han rebut una quarantena d'avisos per incidències relacionades amb les fortes pluges, entre les 22 hores d'ahir divendres i la 01.00 hores de la matinada d'aquest dissabte. La majoria han estat per filtracions o acumulacions d'aigua a la zona del Barcelonès i el Maresme. Una línia de tempestes va escombrar el litoral central i va deixar acumulacions d'aigua d'entre 30 i 50 litres a localitats com Badalona, Barcelona, Mataró, Cabrils i Canet de Mar. Destaquen els 50,4 litres de Badalona-Museu, 27,2 dels quals caiguts en només 30 minuts, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). També sobresurten els 48,6 litres de Barcelona-Gràcia, els 43 litres de Mataró-Vistalegre o els 37 litres de Cabrils.