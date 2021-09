Les 52 ciutats es troben a un 60% del compliment dels ODS, destacant dalt de tot el compliment de l’Objectiu 3 de Salut i Benestar, que registra una mitjana de compliment del 85%, mentre que a la cua es troba l’Objectiu 13 d’Acció pel Clima, amb una mitjana del 32%. L’ODS 16, pau, justícia i institucions sòlides, i l’ODS 8, treball decent i creixement econòmic, amb un grau de compliment mitjà del 76% i el 73% respectivament, són els següents objectius amb millor acompliment a les ciutats espanyoles.

Per fer aquest informe, IdenCity –consultoria especialitzada en processos de transformació de ciutats i territoris que presideix l’exalcalde de Barcelona Jordi Hereu– ha elaborat un Índex ODS que avalua el grau de compliment d’aquests objectius a través de 125 metes de les 169 incloses per l’ONU a l’Agenda 2030 i analitzant 295 indicadors. «A IdenCity hem volgut crear una eina per monitoritzar el comportament de ciutats en una sèrie d’àmbits urbans. L’Índex ODS permet acompanyar les urbs i territoris en el seu procés de transformació per assolir el compliment de l’Agenda 2030», explica Jordi Hereu.

Madrid, Barcelona i San Sebastián, al capdavant

Per ciutats, Madrid destaca per aparèixer en sis ocasions entre les cinc ciutats espanyoles que més compleixen un ODS, i obté el primer lloc en el cas de l’Objectiu 16 de Pau, justícia i institucions sòlides, el tercer en l’Objectiu 8 de Treball decent i creixement econòmic, el quart en l’Objectiu 17 d’Aliances per aconseguir els objectius, i el cinquè en els ODS 1, 9 i 12, relacionats a fi de la pobresa; indústria, innovació i infraestructura, i producció i consum responsables, respectivament. En el cas de Barcelona, se situa com la capital espanyola amb més compliment dels ODS 1 (final de la pobresa) i 9 (indústria, innovació i infraestructura) i apareix a tres segones places en l’Objectiu 12 (producció i consum responsables), el 14 (vida submarina) i el 17 (aliances per aconseguir els objectius).

San Sebastián és la ciutat que més vegades arriba al primer lloc, en encapçalar el compliment en els ODS 4 (educació de qualitat), 12 (producció i consum responsables) i 15 (vida d’ecosistemes terrestres) i situar-se a la tercera plaça en l’ODS 13 (acció pel clima) i en la quarta l’11 (ciutats i comunitats sostenibles). Bilbao, Tarragona i Saragossa també se situen al capdavant del compliment dels ODS amb cinc aparicions per a cada una al ‘top’ 5 dels ODS.

Comunitats autònomes

En l’àmbit territorial, l’estudi dona dades «positives i equilibrades» a escala nacional, ja que, a excepció de les Canàries, Ceuta i Melilla, totes les comunitats autònomes aconsegueixen representació a través d’algunes de les seves capitals entre les cinc primeres posicions d’algun dels disset objectius. Andalusia, Catalunya i el País Basc són les autonomies que aconsegueixen més representació al ‘top’ 5 dels ODS.

‘Top’ capitals espanyoles per ODS