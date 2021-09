Desenes de persones han participat aquest dilluns en una acció conjunta de l'advocacia catalana per reivindicar la defensa dels drets humans de la població afganesa. El Consell de l'Advocacia Catalana (CAC) ha convocat a tots els col·legis i professionals a participar-hi i, en el cas de Barcelona, l'acte ha estat presidit per la seva presidenta i degana de l'ICAB, Maria Eugènia Gay. A través d'un manifest ha recordat que la situació a la qual ha quedat exposada la població afganesa "els interpel·la profundament", i ha destacat especialment les dificultats amb què es troben les seves dones i nenes.

"Més enllà de les derivades geopolítiques i l'esdevenir de cada territori, denunciem la violència i la vulneració dels drets humans que s'està produint arran de la imposició del règim talibà", ha subratllat.En aquest sentit, Gay ha instat la comunitat internacional a "mobilitzar-se immediatament" davant d'aquest "drama humanitari", sens perjudici de jurisdiccions i competències. "L'Afganistan és un estat signatari de l'Estatut de Roma, i existeixen mecanismes, com l'actuació de la Cort Penal Internacional, per tal que es jutgin i s'aturin els crims de guerra que s'hi estan produint", ha afegit.La presidenta del CAC, finalment, ha fet una crida a no permetre "la impunitat" dels autors de pràctiques abusives, com és el cas de la tortura. "Volem llibertat i una vida digna per a la població afganesa i les seves dones i nenes", ha assenyalat.