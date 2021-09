El Departament de Salut ha fet una crida als 170.000 residents de la Regió Sanitària de Girona majors de 12 anys que no s'han vacunat (un 24% de la població) que vagin a qualsevol punt per rebre la primera dosi. Des del departament apunten que la majoria de les persones que no han rebut cap dosi tenen entre 20 i 49 anys. Per altra banda, el departament ha incidit en els més de 31.200 joves d'entre 12 i 49 anys que es vacunin abans de començar el curs. Recorden a les famílies que si els alumnes de secundària estan vacunats, no caldrà que compleixin l'aïllament cada vegada que es detecti un cas positiu dins del grup bombolla.