La Policia Local de Torroella de Montgrí ha evitat, aquesta matinada, una macrofesta que s'havia convocat, per whatsapp, a la platja de la Gola. Segons ha explicat el cos policial, s'hi havien desplaçat unes 400 persones que s'han dispersat en arribar els agents. L'actuació policial ha arrencat a les 2 de la matinada i s'ha aixecat acta a diverses persones per infraccions com saltar-se el toc de queda, celebrar botellots i consumir begudes alcohòliques. També s'ha denunciat a una persona per donar dades falses en ser identificat. En paral·lel, el cos policial està ara fent gestions per localitzar els organitzadors.

Durant l'operatiu, que s'ha allargat fins a les 6 del matí, la policia ha confiscat begudes alcohòliques, altaveus, una taula de DJ i un generador elèctric.

Des de l'Ajuntament, el regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Martinoy, ha recordat que «des de principi d'estiu s'està treballant amb el problema dels botellots a la platja» i que l'Ajuntament de Torroella de Montgrí té «tolerància zero en aquest tema».

Segons el consistori, les diferents mesures que s'han anat aplicant han anat desplaçant aquest tipus de festa que causen molta molèstia als veïns i deixen la platja bruta. També recorden que la macroconcentració es va convocar al bell mig del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, en un espai protegit integralment per la fragilitat del seu ecosistema,.