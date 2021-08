El director del Centre de Coordinació i Alertes i Emergències, Fernando Simón, ha considerat que no és necessari imposar la vacunació obligatòria per a cap col·lectiu a Espanya i tampoc considera adequat que s’estableixi l’exigència de presentar un certificat Covid per permetre la mobilitat o accedir a determinats llocs.

Simón, que aquest dissabte ha rebut a Villafeliche (Saragossa) el IX premi Trevillano i la I Medalla d’Or del municipi, ha insistit que les cobertures actuals de la vacunació, que arriben al 97%, per exemple, en les residències de gent gran, «no fan necessària cap acció legal ni acte legislatiu» que hi obligui.

I respecte al certificat Covid que es planteja en alguns països de l’entorn, o fins i tot a Andalusia ha estimat que «imposar obligacions quan no són necessàries no és un bon pas».

Per què és obligatori a Itàlia o França?

El certificat Covid que es planteja a Itàlia o França, per exemple, es justifica, segons el seu parer, perquè en aquests països «la gent no es vacunava tant com s’havia de vacunar», cosa que ha dit que no passa a Espanya.En aquest país, ha afegit, la ciutadania ha entès que la vacuna, a més de protegir a títol individual, «ajuda que la societat surti d’aquest problema tan gros».

Simón s’ha mostrat convençut, a més, que quan s’acabi l’estiu el percentatge d’espanyols vacunats superarà el 70% i ha afegit que si la progressió de la vacunació en els més joves continua com fins ara, es pot dir que Espanya ja és «al final» de la cinquena onada.

Una onada que ha tingut, ha dit, «un impacte global molt menor que altres», ja que, tot i que hi ha hagut casos a les UCI i en algunes s’ha notat la pressió, la letalitat ha sigut «molt menor».

Sobre la tercera dosi

Simón també s’ha referit a la possibilitat d’administrar una tercera dosi de la vacuna, una cosa que, diu, cal avaluar en les pròximes setmanes amb «dades científiques sòlides», però, si és necessària, es posarà, ha assegurat.

I la decisió no tindrà a veure amb la variant delta, que ha reconegut que és més transmissible, sinó que s’ha de tallar «vacunant més gent».

Si amb el previst 70% de població vacunada es podia arribar a una immunització del 66%, i si la variant delta és més transmissible, el que cal fer, segons Simón, és vacunar més, i això és el que s’està fent amb les poblacions més joves, ha acabat dient.