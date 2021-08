Les vacunes ja han evitat més de 2.500 morts per covid a Catalunya des del gener. "Ara hi ha 30 morts diaris, però sense vacunes n'hi hauria 200", ha assegurat aquest diumenge la investigadora del BIOCOMSC Clara Prats als micròfons del 'Via Lliure' de Rac1. Així, sense la campanya d'immunització tindríem a Catalunya set vegades més defuncions cada dia i 1.200 persones a l'UCI, prop del pic de la primera onada, que va ser d'unes 1.500. En paral·lel, segons Prats, els vaccins també han previngut més de 26.000 dies d'ocupació a les UCI i 128.000 dies d'hospitalitzacions en planta. Amb les dades epidemiològiques a la mà, la investigadora del BIOCOSMC defensa allargar "unes setmanes més" el toc de queda i el tancament de l'oci nocturn.

"Anem en la bona direcció. Ja estem doblegant la corba hospitalària i estem a prop de passar el pic de les UCI", ha apuntat Prats, que considera cabdal arribar al setembre amb una bona cobertura vacunal en les franges més joves i amb xifres més baixes d'incidència. "En aquesta onada hem arribat a incidències del virus que no havíem vist mai. En aquests moments, prop de l'1% dels catalans són potencialment contagiosos", ha calculat la investigadora del BIOCOMSC.