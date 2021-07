Catalunya ha arribat als 9 milions de vacunes administrades, tant en els punts de vacunació com en els Centres d'Atenció Primària (CAP). «La fita dels 9 milions de persones vacunades ha contribuït molt a frenar l'expansió i, especialment, la gravetat de la malaltia», ha assegurat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas. Actualment, un 67% de la població de més de 18 anys ja té la pauta completa de vacunació i més de cinc milions de ciutadans ja estan vacunats amb una dosi. Pel que fa als joves d'entre 16 i 29 anys, un 40% ha rebut almenys una dosi de vacuna, mentre que un 10% ha estat vacunat amb la pauta completa. Salut Pública fa una crida a la població perquè demani cita i es mantingui el bon ritme de vacunació.

«És importantíssim que totes les persones es vacunin, només cal agafar cita i iniciar el procés de vacunació amb data i hora», ha recordat Cabezas. A dia d’avui ja es poden vacunar a Catalunya tots els majors de 16 anys agafant cita al web vacunacovidsalut.cat. En el cas d'haver-se de posar la segona dosi, l'aplicació en la majoria dels casos ja genera la cita de manera automàtica i ho comunica via SMS. «Hi ha vacunes disponibles i és important no abaixar el ritme, no abaixar la guàrdia en aquests moments, tot tenint en compte la situació actual en la que vivim», ha insistit la secretària de Salut Pública.

«I és per això que volem que la gent se segueixi vacunant, tot i que estigui vacances», ha puntualitzat Cabezas. De fet, la secretària de Salut Pública apunta que la vacunació és el més essencial que tenim per protegir-nos contra la covid, però també és molt important que continuem mantenint la distància, portem la mascareta posada i prioritzem les activitats a l'exterior. «I a poder ser amb el nostre entorn bombolla de convivència, i si tenim símptomes o estem en quarantena, ens quedem a casa», ha conclòs Cabezas.