El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha assegurat aquest diumenge en una entrevista a El Punt Avui que no es plantejar limitar l'accés a certes activitats només a aquells que tinguin la pauta completa de vacunació, com ja es fa a França o Itàlia, fins que «tothom» hagi tingut l'oportunitat de rebre el vaccí. «Cal una llei que ho empari, que podem fer des de la Generalitat, però s'ha de fer pensant que tothom ha tingut l'oportunitat de vacunar-se i, a hores d'ara, encara no és així», ha dit. Argimon considera que el certificat de vacunació «no pot ser mai discriminatori» i per això creu que els esforços s'han de centrar a vacunar «tothom». En tot cas, sí ha dit que ja han començat a «preparar-ho» consultant al comitè de bioètica.

França ja ha restringit l'accés de les persones no vacunades o sense PCR negativa als restaurants, mentre que Itàlia també ho ha fet per a restaurants, bars o cinemes. Argimon veu lògic que a Catalunya es vagi en aquesta direcció, però creu que ara no és el moment i que primer cal que tothom hagi tingut l'oportunitat de rebre la vacuna.

«És diferent aplicar el document digital de vacunació covid per viatjar a països europeus que traspassar-ho a l'entorn nacional», ha afegit. Sobre el toc de queda, ha dit que caldrà anar «setmana a setmana» i que el manteniment de la mesura dependrà del que digui el TSJC. «Però, des del punt de vista epidemiològic, sí, el necessitarem tot l'agost», ha remarcat. També ha dit que la cancel·lació de les vacances dels sanitaris és «una possibilitat real», mentre ha remarcat que els professionals «mai» es plantejaran l'opció que perilli l'atenció a la població.