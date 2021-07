El Departament de Salut ha declarat 5.379 nous casos de covid-19 confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 666.933. No s'ha declarat cap mort més i el total des de l'inici de la pandèmia és de 22.268, segons el darrer balanç de la conselleria. En paral·lel, els pacients ingressats a planta són 473, dos menys que divendres, però hi ha 5 crítics més a l'UCI (120). Pel que fa a la velocitat de propagació, l'Rt, continua a l'alça i puja trenta-sis centèsimes, fins al 2,07, mentre que el risc de rebrot s'incrementa en 156 punts i se situa en 438. La incidència acumulada a 14 dies també puja i passa de 169,85 a 217,78. El 10,90% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.

El risc de rebrot era de 119 entre el 16 i el 22 de juny, i puja a 438 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, puja trenta-sis centèsimes i se situa al 2,07, un valor superior al de la setmana anterior (1,25). La incidència a 14 dies és de 169,85 entre el 22 i el 28 de juny, per sobre dels 110 de l'interval anterior.Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període del 23 al 29 de juny n'hi va haver 12.573, superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 4.321. Això situa la taxa de confirmats per PCR\/TA en 162.08 casos per cada 100.000 habitants, per sobre del període anterior (55,7).Durant l'última setmana analitzada s'han fet 73.112 proves PCR i 46.667 tests antígens, dels quals el 10,90% ha donat positiu, superior al valor de l'interval anterior (4,31%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 26,64 anys.Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 726.544 casos, dels quals 666.933 per PCR\/TA. Pel que fa a les morts, no se n'ha declarat cap en les darreres hores, amb 22.268 des de l'inici de la pandèmia: 14.175 en hospitals i sociosanitaris, 4.566 en residències, 1.183 en domicilis i 2.344 no classificables.Entre el 23 i el 29 de juny s'han declarat 7 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 16.

En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 458 persones. La setmana del 16 al 22 de juny n'hi havia 476.Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 31.512 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 34.988. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 8.805.Regió sanitària de Barcelona ciutat: risc de rebrot per sobre de 700A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià de Besòs, hi ha 1.699 nous positius, i el número total de confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia se situa en 147.646, xifra que s'eleva a 165.311 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia, han mort 6.773 persones a l'àrea.

El risc de rebrot s'enfila 223 punts i se situa en 727. El de la setmana del 16 al 22 de juny era de 206. L'Rt també s'incrementa vint-i-cinc centèsimes, fins a 2,18, per sobre del valor de la setmana anterior (1,4). La taxa de confirmats per PCR\/TA en l'últim interval és de 244 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 330. El 14,43% de les proves que es fan surten positives.A la regió actualment hi ha 131 pacients ingressats, sis menys que fa 24 hores.