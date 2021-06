Un centenar de persones s'han concentrat davant de la platja de la Farella de Llançà, al costat d'una pineda en la que està previst aixecar-hi tres edificis amb 63 habitatges, tres xalets i un hotel.

Els manifestants consideren "un despropòsit" que es talin els arbres per edificar-hi, tenint en compte que es tracta de "l'últim pulmó verd" a tocar del mar que queda al nucli urbà. El problema és que aquesta pineda –com una cinquantena més al litoral gironí– no ha quedat protegida pel Pla Director del Govern i això ha permès que els tràmits seguissin el seu curs. Des de Iaeden-Salvem l'Empordà i SOS Costa Brava reclamen que el consistori compri els terrenys per poder evitar així la tala dels arbres i que s'hi aixequin els edificis.