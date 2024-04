Aquesta és la llista completa de les tendències de llibres més venuts de Sant Jordi 2024

El rànquing tradicional dels llibres més venuts de Sant Jordi desapareix aquest 2024 per donar pas a una llista de tendències amb els cinc títols que més s'han venut per gèneres (ficció, no-ficció i infantil i juvenil). En aquesta ocasió, els grans triomfadors de la jornada han estat el fenomen 'Blackwater', Javier Castillo, Joël Dicker, Ramon Gener i Eva Baltasar —única dona del llistat—, entre d'altres (amb dades fins a les 18 hores del dia 23 i sense seguir un ordre definit).

El gremi de llibreters ha decidit eliminar aquest any el llistat, que sempre era provisional en espera de les dades definitives aportades per les llibreries en dies posteriors i que sovint solien canviar les posicions del podi, per evitar polèmiques d'anys anteriors.

Aquestes són les llistes de tendències de llibres més venuts durant la diada de Sant Jordi 2024.

Ficció en català

'Història d'un piano', Ramon Gener (Columna Edicions)

'Un animal salvatge', Joël Dicker (La Campana)

'Aprendre a esquivar les bales', Xavi Coral (La Campana)

'Ocàs i fascinació', Eva Baltasar (Club Editor 1959)

'Blackwater I. La riuada', Michael McDowell (Blackie Books)

Ficció en castellà

'La grieta del silencio', Javier Castillo (Suma)

'Un animal salvaje', Joël Dicker (Ediciones Alfaguara)

'Tres enigmas para la Organización', Eduardo Mendoza (Editorial Seix Barral)

'En agosto nos vemos', Gabriel García Márquez (Literatura Random House)

'Blackwater I. La riada', Michael McDowell (Blackie Books)

No-ficció en català

'La teva salut comença aquí', Xevi Verdaguer (Rosa dels Vents)

'Tor: Foc encès', Carles Porta (Edicions La Campana)

'Cremo!', Maria Nicolau (Columna Edicions)

'Ments preclares', Quim Monzó (La Vanguardia)

'Tres mesos de vacances', Neus Rossell (Rosa dels Vents)

No-ficció en castellà

'Recupera tu mente, reconquista tu vida', Marian Rojas Estapé (Espasa Libros)

'Hábitos atómicos', James Clear (Editorial Diana)

'Anatomía del mal', Wild, Jordi (Ediciones B)

'El problema de ser demasiado bueno', Xavier Guix (Arpa Editores)

'Tu salud empieza aquí', Xevi Verdaguer (Grijalbo)

Infantil i juvenil en català

'Jo primer', Míriam Tirado (El Cep i la Nansa edicions)

'La misteriosa i sorprenent casa de l'avi', Meritxell Martí Orriols (Combel Editorial)

'El porno NO mola', Anna Salvia i Cristina Torrón - Menstruita (Montena)

'La llegenda de Sant Jordi de roba', Marta García Pérez (Estrella Polar)

'La llegenda de Sant Jordi', Natàlia Juan (Estrella Polar)

Infantil i juvenil en castellà